الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

الخليج 365_واس

شهد الدولار أداءً متقلبًا اليوم، وسط تأهب المستثمرين للرسوم الأمريكية المُقرر الإعلان عنها غدًا.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة عند 104.23 نقاط.

وانخفض اليورو 0.11 % إلى 1.0805 دولار بعد أن ارتفع 4.5 % في الربع الأول من العام الجاري، محققًا أقوى أداء فصلي منذ الربع الأخير في 2022. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2916 دولارٍ.

وسجل الين ارتفاعًا طفيفًا عند 149.815 للدولار اليوم، ولم يطرأ تغيير كبير على الدولار الأسترالي إذ ارتفع 0.1 % إلى 0.6256 دولار، فيما وصل سعر الدولار النيوزيلندي إلى 0.56755 دولار.

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