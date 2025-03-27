شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك .. بدائل صحية للسكر على كحك ومخبوزات العيد والان مع تفاصيل الخبر

المخبوزات والكحك والحلويات عناصر تكتظ بها موائد عيد الفطر المبارك، مما قد يجعلك عرضة لتناول الكثير من السكريات بنسب كبيرة مما قد يعرضك لمشكلات معوية واضطرابات في الوزن مع زيادة حد الخمول والكسل.

أضرار السكريات

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فان هناك بعض البدائل الصحية التي يمكن أن تضيفها إلى أكلاتك المختلفة ويعطيها المذاق السكري الذي تسعى إليه ولكن بسعرات حرارية أقل ونسبة تأثير الفركتوز أقل، كما أنها تحميك من مخاطر تناول السكريات بكثرة والتي من بينها:

الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة أو المضافة تحل محل الخيارات الغذائية الصحية وبالتالي يؤدي ذلك إلى سوء التغذية.

الافراط في الأكلات السكرية يرتبط بشكل عام بزيادة الوزن الحادة.

تزيد فرص الإصابة بمرض السكر واختلال من نسب السكر في الدم.

تزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أيضا.

تزيد فرص الإصابة بتسوس الأسنان.

بدائل السكر في المخبوزات في العيد

من أهم البدائل الصحية للسكر التي يمكن إضافتها إلى الأكلات المختلفة: