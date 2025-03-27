شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك .. بدائل صحية للسكر على كحك ومخبوزات العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأربعاء، 26 مارس 2025 10:00 م
المخبوزات والكحك والحلويات عناصر تكتظ بها موائد عيد الفطر المبارك، مما قد يجعلك عرضة لتناول الكثير من السكريات بنسب كبيرة مما قد يعرضك لمشكلات معوية واضطرابات في الوزن مع زيادة حد الخمول والكسل.أضرار السكريات
وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فان هناك بعض البدائل الصحية التي يمكن أن تضيفها إلى أكلاتك المختلفة ويعطيها المذاق السكري الذي تسعى إليه ولكن بسعرات حرارية أقل ونسبة تأثير الفركتوز أقل، كما أنها تحميك من مخاطر تناول السكريات بكثرة والتي من بينها:
- الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة أو المضافة تحل محل الخيارات الغذائية الصحية وبالتالي يؤدي ذلك إلى سوء التغذية.
- الافراط في الأكلات السكرية يرتبط بشكل عام بزيادة الوزن الحادة.
- تزيد فرص الإصابة بمرض السكر واختلال من نسب السكر في الدم.
- تزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أيضا.
- تزيد فرص الإصابة بتسوس الأسنان.
بدائل السكر في المخبوزات في العيد
من أهم البدائل الصحية للسكر التي يمكن إضافتها إلى الأكلات المختلفة:
- العسل الذي يحتوي على مضادات أكسدة صحي ومعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا يحتوي على كميات من الفيتامينات والمعادن ويتكون أساسا من الماء والسكريات أو الفركتوز وهو ما يعزز من النكهة الحلوة التي يفضلها البعض دون أضرار صحية ما دام في نسب معتدلة.
- محلي مادة استيفيا الطبيعية والتي تعد مادة هامة للتحلية وبعيدة عن زيادة الوزن وتقي الجسم من مشكلات السكر المكرر، كما أنه يحد من التغيرات التي تحدث في الدم نتيجة زيادة نسبة السكر.
- الموز المهروس من البدائل الصحية التي يمكن إضافتها للاغذية والحلوى والمخبوزات وتعطي مذاقا سكريا صحيا وغنيا بالنشويات والسكريات والألياف والبوتاسيوم والأحماض الدهنية أيضا المضادة للأكسدة والفلافونيل وفيتامين سي ومحتواه العالي من السكر الطبيعي كما أن خصائصه المقاومة للحرارة وقدرته على الالتصاق تعد بديلا ممتازا للسكر في الخبز، ونظرا لارتفاع نسبة الماء ووفرة السكريات الفركتوز والجلوجوز والسكروز فيه يجعله بديلا صحيا للكعكات والحلويات مثالي.
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