شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمرى.. كيف يتعامل الأبناء نفسيا مع الآباء في حال الطلاق الرمادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت أحداث حلقات مسلسل حسبة عمرى، تداعيات قرار طلاق هند "روجينا" وفاروق" عمر عبد الجليل" على أبناءهم، الذين أظهروا رفضهم لقرار والديهم بالطلاق بعد كل تلك السنوات وخوفا على صورتهم الإجتماعية أمام الآخرين.

وأبدت الإبنة الكبرى ليلى "نور إيهاب" اعتراضها على القرار، لأنه سيؤثر سلبا على صورتها وصورة عائلتها أمام زوجها، فى حين أظهر الابن الأصغر حسن "عمر رزيق" حزنه من تلك الخطوة، وقرر ترك منزل والديه والإقامة لدى صديقه.

ويؤدى قرار الطلاق بشكل عام إلى تداعيات كثيرة على حياة الأبناء، لكنها يمكن أن تظهر بصورة أكثر حدة فى حالة الأبناء الكبار.

ما هو الطلاق الرمادى؟

بحسب موقع "Very well mind" يطلق على قرار الطلاق الذى يتخذه الزوجين بعد سنوات طويلة من الزواج، فى الأغلب بعد بلوغهما الخمسين من العمر، بالطلاق الرمادى، وتزايد الإقبال على هذا النوع من الطلاق فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضى، لتصل نسبة عام 2019 إلى 36% من إجمالى حالات الطلاق المسجلة.

كيف يتعامل الأباء مع أبنائهم الكبار فى حالة الطلاق الرمادى

يختلف الطلاق الرمادى عن الطلاق الذى يحدث خلال مراحل عمرية سابقة، فى وجود أبناء كبار وربما أحفاد أيضا، مما قد يجعل الأمر بالغ الصعوبة عليهم، لذلك توجد مجموعة من النصائح أعطاها موقع "Psychology today" لمساعدة الأباء للتعامل مع أبنائهم فى تلك الحالة، وهى:

تقرب أكثر من أبنائك

من الضرورى اتخاذ التقرب بصورة أكبر من الأبناء الكبار فى تلك المرحلة، وطمأنتهم أن دور والديهم فى حياتهم لن يتغير، وأنه لن يحدث تبادل للأدوار يجعل الأبناء يتحملون مسئولية أبائهم.

تحدث عن الطرف الآخر بإحترام

نظرا لأن الأبناء كبار، قد يتحدث الأباء بحرية أمامهم عن اسباب الطلاق ومعاناة كل طرف مع الآخر، لكن ذلك يجعل الأبناء البالغون يشعرون بأنهم محاصرون بين والديهم وبعدم الارتياح والخسارة الإضافية.

تجنب إثارة مشاكل الولاء لديهم

محاولة كل طرف كسب ولاء الأبناء لصالحه، قد تؤذي الجميع، لأن الأبناء لن يرغبوا فى تكوين خصومة مع أى طرف من الوالدين.

تجنب تبادل الأدوار

غالبًا ما يشعر الأبناء البالغون بالذنب ويعتقدون أنهم يجب أن يكونوا أصدقاءً مقربين لوالديهم ومساعدين لهم، لكن يجب أن يتجنب الأباء طلب النصيحة من الابناء حول مواضيع من الأنسب مناقشتها مع صديق أو متخصص.

كيف يدعم الأبناء الكبار والديهم عند الطلاق الرمادى؟

مهما كان السبب وراء الطلاق، إلا أن طلاق الوالدين فى عمر متقدم بالتأكيد أمرا صعبا ومربكا للأبناء، وقد يكون له تأثيرات كبيرة على علاقتهم بالأباء، لذلك يوجد عدد من النصائح لدعم الوالدين نفسيا خلال تلك المرحلة، وللحفاظ على علاقة متماسكة معهم، وهى:

الحفاظ على تواصل مفتوح مع الوالدين، والتأكد من الوقوف إلى جانبهما دون تحيز.

حاول بناء علاقة منفصلة مع كل والد، مع احترام خصوصيته، مع الحفاظ على حدودك لتجنب الوقوع في فخ أي نزاع.

أشرك والديك في أهم أحداث حياتك.

تذكر أن علاقتهما سويا هي التي انتهت، وليس حبهما لك.

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