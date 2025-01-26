شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه غنية بالبروتين هتساعدك فى التخلص من الوزن الزائد واكتساب العضلات والان مع تفاصيل الخبر

الفواكه غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وهي جزء أساسي من نظامنا الغذائي المتوازن لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والفلافونويد والألياف، وتساعد الفواكه في عملية الهضم الصحية، وتمنع الإمساك، وتحافظ على صحة الأمعاء، كما أن الفواكه منخفضة السعرات الحرارية بشكل عام، وتعزز مستويات الطاقة لدينا بشكل كبير كما تدعم إدارة الوزن الصحى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

إن تناول الفاكهة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى مثل السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان ومرض السكر من النوع 2، كما أن الفاكهة غنية بفيتامينات A، C، E وتساعد في تعزيز صحة الجلد أيضًا.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول 400 جرام من الفاكهة يوميًا للحصول على صحة مثالية، وعلى الرغم من أن الفاكهة لا تعتبر عادةً أطعمة غنية بالبروتين، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تساعد في بناء قوة عضلاتك، وفي حين أن الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات والبروتين معروفة جيدًا بفوائدها في إنقاص الوزن، فإن الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ومع ذلك، هناك 5 فواكه غنية بالبروتين وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية تحتوي على أكثر من جرام واحد من البروتين.

الرمان

كوب واحد من الرمان يعادل 2.9 جرام من البروتين، كما أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتوفر الألياف الغذائية والأحماض الدهنية، وبذور هذه الفاكهة صالحة للاستهلاك وتحتوى على أحماض مضادة للالتهابات تساعد في تعزيز صحة القلب، كما أنها تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وقد ترفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

المشمش

كوب واحد من المشمش الخام يساوى 2.3 جرام من البروتين وكوب واحد من المشمش المجفف يساوي 4.4 جرام من البروتين، والمشمش هو فاكهة ذات نواة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والحديد وفيتامينات C وe كما يقلل المشمش من الالتهابات ويوصي به أخصائيين التغذية للوقاية من السرطان.

التوت الأسود

كوب واحد من التوت الأسود الخام يساوي 2 جرام من البروتين وهو غنى بخصائص مضادات الأكسدة، وتساعد المركبات النشطة بيولوجيًا فيه على دعم صحة الأمعاء ووفقًا لدراسات قليلة، تساعد هذه الفاكهة أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الجوافة

كوب واحد من الجوافة يساوي 1.4 جرام من البروتين وهي غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والألياف، وتتمتع الجوافة بأهمية خاصة كفاكهة حيث يمكن تناولها نيئة وإضافتها إلى العصائر وإضافتها إلى السلطة وحتى المربى.

البرتقال

البرتقال من الفواكه الحمضية، وتحتوي ثمرة البرتقال الكاملة على 1.2 جرام من البروتين، ويعتبر البرتقال مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، ويمكن تناوله نيئًا، أو حتى في شل عصير طازج، حيث يعتبر البرتقال صحيًا لجهاز المناعة لأنه من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.