شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول علاج كورونا يعتمد على السوائل والراحة والان مع تفاصيل الخبر

كورونا ومتحوراته أصبحا حديث الجميع، وقررت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه يتم التعامل مع كورونا كدور البرد، أو الإنفلونزا، خاصة أنه لا يوجد منه خطورة مطلقا، ولا يوجد بروتوكول علاج خاص به كبداية ظهور الجائحة.



وأكدت الوزارة في بياناتها، أن علاج كورونا ومتحوراته يكون بشكل خاص مع بعض الفئات، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تجنبا للتعرض لأي مضاعفات ناتجة عن الإصابة فيجب علاج أي عارض تظهر على المريض.

أعراض كورونا ومتحوراته ونزلات البرد

ووفقا لموقع "health"، فأعراض الإصابة بكورونا أو نزلات البرد تكون كالتالي:

- الزكام.

-الرشح.

-البرد.

-الاحتقان.

-الصداع.

-الحرارة المتوسطة.

-مشاكل تنفسية حادة كالالتهاب الرئوي.

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ما طرق الوقاية والعلاج من متحورات كورونا ونزلات البرد

قدم التقرير، أبرز طرق علاج والوقاية من كورونا ومتحوراته ونزلات البرد، ومنها:

- الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي لمكافحة المرض، وينصح بتناول شوربة الدجاج والخضراوات.

- التباعد الاجتماعي يعد من أهم الأمور التي تقلل فرص الإصابة.

- غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا.

- عدم لمس أي سطح.

-الراحة وأخذ قسط كاف من النوم.

-الإكثار من تناول الماء يعد من أفضل حيل العلاج.

-علاج الأعراض كالرشح.

-عدم أخذ أي مضادات الحيوية، لأنها لا تساعد في العلاج.

-الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، كالينسون والكراوية والبابونج.