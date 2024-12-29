الفرق بين حركة الجنين الذكر والأنثى في بطن الأم الحامل!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - يتفق جميع الأطباء قائلين إنه لا يمكن لحركات طفلك التنبّؤ بما إذا كنتِ ستنجبين ولداً أم بنتاً. ربما سمعتِ أشخاصاً يقولون إنه إذا لم يكن طفلك نشطاً للغاية في الرحم؛ فمن المحتمل أن تكوني حاملاً بفتاة. أو إذا شعرتِ أن طفلك يتحرك أكثر على الجانب الأيمن؛ فمن المحتمل أن تكوني حاملاً بصبي. ولكن لا يوجد دليل على وجود فرق بين حركات الأولاد والبنات في الرحم.

هل ركلات الأولاد في الرحم أقوى من البنات؟

لا، إن قوة ركلات طفلك ليست طريقة موثوقة لمعرفة ما إذا كنتِ حاملاً بصبي أم بفتاة؛ حيث يمكن للعديد من الأشياء أن تؤثر على مقدار الحركة التي تشعرين بها. ومن غير المرجّح أن تكوني على دراية بحركات طفلك عندما تكونين نشطة أو مشغولة.

إذا كانت المشيمة تخفف من صدمات طفلك (المشيمة الأمامية)؛ فقد يكون من الصعب عليك الشعور بحركته. وإذا كان ظهر طفلك مستلقياً في مقدمة رحمك؛ فقد تشعرين بحركات أقل مما لو كان ظهره مستلقياً بجانب ظهرك.

لكن لا تفترضي أن هذا هو السبب في عدم شعورك بحركات طفلك. إذا كنتِ تعتقدين أن حركات طفلك قد تباطأت أو توقفت أو تغيرت؛ فاتصلي بالطبيب. لأنه من الأفضل دائماً إجراء فحص.

هل يختلف الحمل بطفل ذكر عن الحمل بطفلة؟

إذا كنتِ قد حملتِ من قبلُ؛ فقد تلاحظين خفقان الجنين في وقت أبكر مما لاحظتِه في حملك الأول. ومن المغري أن تعتقدي أن هذا يعني أن طفلك الجديد يجب أن يكون من النوع الآخر لطفلك الأول. ولكن إذا كنتِ قد أنجبت طفلاً من قبلُ؛ فقد شعرت بالفعل بإحساس حياة أخرى تتحرك بداخلك؛ لذا فأنت تعرفين ما الذي يجب أن تبحثي عنه. وهذا يعني أنك ربما تكونين قادرة على التعرُّف إلى ركلات الطفل في وقت أبكر هذه المرة.

هل تستطيعين التنبّؤ بنوع طفلك باستخدام نظرية رامزي؟

ربما سمعتِ عن طريقة نظرية رامزي للتنبؤ بنوع طفلك. لا يوجد دليل، لكن النظرية تدّعي أنها قادرة على تحديد نوع طفلك في وقت مبكر يصل إلى ستة أسابيع من الحمل، باستخدام الموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد.

وفقاً للنظرية، يمكنك التنبؤ بنوع طفلك بناءً على موقع المشيمة في الموجات فوق الصوتية الأولى. إذا كانت المشيمة على الجانب الأيسر؛ فأنت حامل بفتاة، وإذا كانت على اليمين؛ فأنت حامل بولد. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أنها ليست طريقة دقيقة للتنبؤ بنوع طفلك.

متى يمكنني معرفة نوع طفلي؟

إذا كنتِ ترغبين في معرفة نوع طفلك؛ فقد تتمكنين من القيام بذلك أثناء فحص السونار في الأسبوع العشرين. ومع ذلك، لا يكون ذلك مضموناً دائماً.

إذا كان طفلك مستلقياً في وضع غير مريح؛ فقد يكون من الصعب على أخصائي الموجات فوق الصوتية معرفة نوعه، كما أن بعض المستشفيات لديها سياسة عدم إخبار الوالدين بنوع طفلهما. استشيري قابلتكِ إذا كان هذا هو الحال في المستشفى الذي تتعاملين معه. إذا كان الأمر كذلك، وترغبين حقاً في معرفة ما إذا كنتِ حاملاً بصبي أم فتاة؛ فقد تحتاجين إلى دفع ثمن فحص خاص لمعرفة ذلك.

هل يمكن للأساليب الشعبية التنبؤ بصبي أو فتاة؟

فيما يلي بعض الأساطير المدهشة والشائعة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بنوع طفلكِ، لكن اعلمي أنه لا يوجد دليل قوي على صحة أيٍّ منها، ولكنها طريقة ممتعة لتخمين ما إذا كنتِ ستنجبين صبياً أم فتاة أثناء انتظاركِ لمعرفة نوع طفلكِ في فحص الأسبوع العشرين، أو عندما تقابلين طفلكِ لأول مرة.

هل أنا حامل بذكر؟

هل أنا حامل بذكر؟



حقيقة أم خيال؟ يقولون إن احتمالية حملكِ بطفل ذكر تزداد إذا:

معدل ضربات قلب الجنين أقل من 140 نبضة في الدقيقة.

يظهر نتوء بطنك للأمام منخفضاً وكبيراً.

إذا لم تعاني من الغثيان الصباحي في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

يبدو ثديك الأيمن أكبر من ثديك الأيسر.

تنظرين إلى نفسك في المرآة لمدة دقيقة على الأقل، وتتوسع حدقة عينك.

تشتهين الأطعمة المالحة أو البروتينية، مثل: الجبن واللحوم.

تصبح قدماك باردتين بشكل أسرع مما كانتا عليه قبل الحمل.

إذا قمتِ بربط خاتم (عادة ما يكون خاتم زفافك) بخيط، وتعليقه فوق بطنك، ويتأرجح من جانب إلى آخر.

تصبح بشرتك جافة .

لا تعانين من تقلبات المزاج أثناء الحمل.

عندما يُطلب منك إظهار يديك، تقومين بتقديمهما، لا شعورياً بحيث تكون راحتا يديك للأسفل.

تأكلين فصاً من الثوم، وتتسرب الرائحة من مسامك.

إذا أضفتِ عمركِ إلى وقت الحمل إلى رقم الشهر الذي حملت فيه، تحصلين على رقم زوجي. على سبيل المثال: إذا حملت في أبريل (الشهر الرابع من السنة) وكان عمرك 26 عاماً في ذلك الوقت؛ فإن 4+ 26= 30.

إذا أصبح شعركِ أكثر كثافة ولمعاناً أثناء الحمل.

إذا أصبح الشعر على ساقيك ينمو بشكل أسرع أثناء الحمل.

أنت أكثر عُرضة للصداع.

وسادتك تكون في الشمال عندما تنامين، وتستلقين على جانبك الأيسر أثناء النوم.

بولك أصفر فاتح.

الكلمة الأولى التي نطق بها طفلك السابق كانت "دادا".

في صور الموجات فوق الصوتية، تلاحظين أن طفلك لديه جبهة مائلة وفك سفلي مربع. وهذا ما يسمى بنظرية الجمجمة، ويؤكد العديد من الآباء على ذلك!

هل أنا حامل بأنثى؟

هل أنا حامل بأنثى؟



حقيقة أم خيال؟ يقولون إن احتمالية إنجاب طفل أنثى تزيد إذا:

ضربات قلب طفلكِ أسرع من 140 نبضة في الدقيقة.

أنت تحملين بشكل ملفوف على خصرك وعالياً، ولا يكبر بطنك كثيراً.

لقد عانيت من الغثيان الصباحي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ثديك الأيسر أكبر من الأيمن.

تنظرين إلى نفسك في المرآة لمدة دقيقة على الأقل، لكن حدقة عينك لا تتسع.

أنت تشتهين الأشياء الحلوة مثل: العصير والفواكه والحلويات.

أصبحت قدماكِ دافئتين كما كانتا قبل الحمل.

تقومين بربط خاتم (عادة ما يكون خاتم زفافك) بخيط ما، وتعليقه فوق بطنك، ويتحرك في شكل دائرة.

بشرتك ناعمة ومشرقة.

أنت حامل متقلبة المزاج أكثر من المعتاد.

عندما يُطلب منك إظهار يديك، تقومين بتقديمهما لا شعورياً بحيث تكون راحتا يديك إلى الأعلى.

تأكلين فصاً من الثوم، لكنك لا تشمين رائحته.

أضيفي عمركِ وقت الحمل إلى رقم الشهر الذي حملتِ فيه، والنتيجة هي رقم فردي. على سبيل المثال، إذا حملت في أبريل (الشهر الرابع من السنة) وكان عمرك 27 عاماً في ذلك الوقت؛ فإن 4+ 27= 31.

لقد أصبح شعرك رقيقاً وباهتاً أثناء الحمل.

ينمو الشعر على ساقيك بنفس السرعة التي كان ينمو بها قبل الحمل.

لا تعانين من الصداع الناتج عن الحمل.

وسادتك تكون في الجنوب عندما تنامين؛ حيث تستلقين على جانبك الأيمن.

بولك أصفر باهت.

الكلمة الأولى لطفلك السابق كانت "ماما".

في صور الموجات فوق الصوتية، يكون الفك السفلي لطفلك مستديراً، ويكون الجزء العلوي من الرأس مدبباً. وهذا ما يسمى بنظرية الجمجمة، ويعتقد بعض الآباء أنها دقيقة.



أقوى علامات الحمل ببنت بين المعتقدات الشعبية والرأي العلمي.