5 بذور لتعزيز صحة الرئة.. منها الكتان

مع ارتفاع مستويات التلوث وتقلب قراءات مؤشر جودة الهواء، من الضرورى حماية رئتيك، وبينما يمكن أن يساعدك التواجد فى الداخل واستخدام أفضل أجهزة تنقية الهواء على تنفس هواء أنظف، فمن المهم أيضًا تناول النظام الغذائي المناسب الذى يمكن أن يساعد فى جعل رئتيك أكثر صحة، ويمكن أن يكون دمج البذور لصحة الرئة مفيدًا لأنها مليئة بالعناصر الغذائية، حيث يمكن أن تقلل هذه البذور من الالتهاب فى الرئتين وتساعد أيضًا فى حماية أنسجة الرئة، وفقا thehealthsite.

البذور الصالحة للأكل غنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن بشكل كبير الصحة العامة، بما في ذلك صحة الرئة، وتعد بذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور السمسم وبذور القنب وبذور الريحان (السابجا) بعض أفضل البذور لصحة الرئة، وهذه البذور غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويجب تناول هذه العناصر لمكافحة الآثار السيئة لتلوث الهواء.

ويمكن أن تعزز هذه البذور الصحة من خلال توفير الدهون الجيدة التى تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والرئة، كما أنها يمكن أن توفر مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات، بالإضافة إلى توفير الألياف التي تدعم الهضم وإزالة السموم، وتحتوي البذور على معادن أساسية مثل المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم التي تعزز الصحة العامة.

1. بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والليجنين، وهي تقلل الالتهاب في الرئتين، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، في الواقع أظهرت دراسة نشرت في مجلة Cancer Prevention Research أن الفئران التي تم تغذيتها ببذور الكتان أظهرت انخفاضًا في حدوث أورام الرئة بنسبة 78% مقارنة بالمجموعة الأخرى التي كان معدل الإصابة بها 100%.

2. بذور الشيا

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي من أفضل البذور لصحة الرئة لأنها تقاوم الإجهاد التأكسدي، ما يعني أنها تحمي أنسجة الرئة، ووجدت دراسة نشرت فى مجلة Pharmaceuticals أن بذور الشيا حاربت سرطان الرئة أيضًا.

3. بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين من أفضل البذور لصحة الرئة، فهي غنية بالزنك الذي يقوي المناعة، ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي، وقد لاحظت دراسة نشرت في مجلة Scientific Reports دور زيت بذور اليقطين في تخفيف سمية الرئة لدى الفئران، حيث تبين أنه يقلل من الضرر التأكسدي والالتهاب في الرئتين.

4. بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هى أيضًا واحدة من أفضل البذور لصحة الرئة، وتحتوى هذه البذور على فيتامين E والسيلينيوم، هذا يحمي خلايا الرئة من أضرار الجذور الحرة، وتحتوى هذه البذور أيضًا على الحديد الذى يساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الجسم بالكامل، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention، وفقد تبين أن مستحضرات مستخلص بذور عباد الشمس فعالة ضد العديد من الأمراض مثل التهابات الشعب الهوائية والحنجرة والرئتين.

5. بذور الريحان

تشتهر بذور الريحان بخواصها المبردة، وتعمل بذور الريحان على تهدئة التهاب الجهاز التنفسي وتسهيل التنفس، ولهذا السبب فهي واحدة من أفضل البذور لصحة الرئة، وتنص دراسة نُشرت في Frontiers of Pharmacology على أن بذور الريحان تساعد في تقليل التهاب الرئة.