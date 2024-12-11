5 إرشادات لتخفيف الارتجاع المريئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدمت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات الضرورية للحد من معاناة الارتجاع المريئي ومنع تهيجه؛ والتي تتضمن التوقف عن التدخين ومنع الأكل قبل النوم بثلاث ساعات.

وأوضحت الوزارة أن الارتجاع المريئي يحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء نتيجة لضعف الصمام بين المعدة والمريء مسبباً ألم وحرقة خلف عظمة الصدر.

ونوهت إلى أن مهيجات الارتجاع تتضمن الشوكولاتة والكافيين والوجبات الدسمة والحارة والقلق والتوتر والنعناع ومنتجات الطماطم كالصلصلة.

وجاء في قائمة الإرشادات أهمية الحفاظ على الوزن المثالي، وتناول وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم، مع ضرورة رفع موضع الرأس 20-15 سم عند النوم.

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