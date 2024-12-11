أطفال دخلوا موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2024 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:19 صباحاً - موسوعة غينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعي يصدر سنوياً، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة. الكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث إنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر مبيعاً على الإطلاق. تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة غينيس.

تعمل غينيس للأرقام القياسية على توثيق والاحتفال بالأفضل في العالم. كسر الأرقام القياسية عمل جدي، مما يعني أن لدينا قوانين صارمة تحدد ماهية أرقام غينيس القياسية من أجل المحافظة على معاييرنا العالية. هنا تستطيع أن تلقي نظرة عامة على ما يؤخذ بعين الاعتبار في صميم تقدير أي من الأرقام القياسية.

وفي كل عام تبرز أسماء أطفال، يمتلكون قدرات خارقة، ويحققون أرقاماً قياسية بمواهبهم حول العالم، في هذا الإحصاء السنوي جمعت "الخليج 365 وطفلك" بعض قصص الأطفال الذين وصلوا بمهاراتهم إلى تسجيلها في كتاب غينيس.

طفل يعزف على لوح تزلج

طفل يعزف على لوح تزلج



نشر في يناير 2024، عن طفل يدعى "جوليان" البالغ من العمر 11 عاماً حطم الرقم القياسي في رياضة التزلج على الألواح !

بدأ جوليان في تعلم كيفية العزف على لوحة المفاتيح من أصدقائه في المدرسة ومن خلال مشاهدة مقاطع فيديو على موقع يوتيوب.

وقد قرر تسجيل الرقم القياسي قبل حوالي 6 أشهر من محاولته الرسمية، يقول جوليان: "كنت أمارس العزف على لوح الأمواج في كل مكان أذهب إليه؛ في المدرسة أثناء الغداء، وفي المنزل، وحتى عندما كانت أمي تجبرني على الذهاب للتسوق معها وأختي".

يقول جوليان إنه كان يأخذ لوح الأصابع الخاص به ليرى ما هي الأسطح التي يمكنه العثور عليها للتدرب عليها والتي كانت مختلفة عن تلك التي استخدمها في الماضي. وقد كنت أتعرض للمتاعب حتى عندما أحاول استخدام لوحة المفاتيح الخاصة بي على طاولة العشاء، فإن رياضة ركوب الأمواج تشبه إلى حدّ كبير رياضة التزلج على الألواح للأطفال - ولكن بالطبع، بدلاً من استخدام ساقيك وقدميك، فإنك تستخدم أصابعك.

طفلة قادرة على التعرف إلى 120 شيئاً مختلفاً

في فبراير 2024، سجلت طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر في مدينة ناديجاما بولاية أندرا براديش، في الهند اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية. وذكرت صحيفة إنديا توداي أن الطفلة التي تدعى كايفاليا قادرة على التعرف إلى 120 شيئاً مختلفاً، من الطيور والخضراوات إلى الحيوانات والصور أيضاً، مما يسلط الضوء على قدراتها الإدراكية المبكرة.

تم الاعتراف بكايفاليا باعتبارها "أول طفلة في العالم عمرها أربعة أشهر تتعرف إلى أكثر من 100 بطاقة تعليمية". في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، تمكنت من التعرف إلى 120 بطاقة تعليمية تتكون من 12 زهرة و27 فاكهة و27 خضاراً و27 حيواناً و27 طائراً. وقد لاحظت والدة الطفلة هيما قدرات كايفاليا، وقامت عائلة الطفلة بتسجيل مقطع فيديو يستعرض قدراتها وأرسلته إلى شركة غينيس للأرقام القياسية.

تم تداول مقطع فيديو لكايفاليا مع عائلتها، وهي ترتدي ميدالية التقدير حول عنقها، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أعرب والدا الطفلة عن سعادتهما الغامرة بإنجازها. وشكرا الجميع على الدعم وأعربا عن أملهما في أن تلهم قصة كايفاليا الآباء الآخرين لاكتشاف وتقدير الموهبة السريالية التي قد يمتلكها أطفالهم.

أصغر طفل فنان في العالم

أصغر طفل فنان في العالم



في جون 2024 حقق طفل موهوب من غانا لقب أصغر فنان في العالم، حصل الطفل "آيس ليام نانا سام أنكراه" من غانا على لقب أصغر فنان في العالم وهو بعمر العام، وقد اكتشفت والدته شانتيل، شغفه بالرسم عندما كان عمره 6 أشهر فقط، وأوضحت: "قبل أن يتعلم آيس ليام المشي، قمت بوضع قطعة من القماش على الأرض وبعض الطلاء فوقها لكي أبقيه مشغولاً أثناء عملي على لوحة فنية، لكنه قام بنشر الطلاء في جميع أنحاء قطعة القماش لينتج أول تحفة فنية له أطلقنا عليها عنوان "الزحف" نظراً لكونه لم يتعلم المشي حينها". وكان من الواضح مدى فرحته بالرسم."

آيس ليام الذي جذب أنظار وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حتى وصل خبره إلى السيدة الأولى لجمهورية غانا، منذ صغره وهو يرسم على الأرض، وقد قام بإتمام أكثر من 20 لوحة فنية، في معرض جماعي لأول مرة، وهو معرض Soundout Premium في متحف العلوم والتكنولوجيا في غانا، وبيعت تسع لوحات خلال المعرض، حيث تمثل لوحاته طابعاً تجريدياً مستوحاة من العالم الذي حوله، ومن الألوان والأشكال والأنسجة ومزاجه.

"ما أحاول القيام به من خلال هذا العمود هو إلهام الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم لحب الحيوانات المذهلة".

أطفال مدرسة ينتظرون غينيس في غسل اليدين

في أكتوبر 2024، اجتمع آلاف من طلاب المدارس في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر في محاولة لكسر لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر درس في نظافة اليدين (أماكن متعددة)، والذي استضافه خبراء في جامعة دي مونتفورت في ليستر (DMU).

تم بث الدرس التفاعلي مباشرة من جامعة دي مونتفورت إلى الفصول الدراسية وقاعات التجمع في جميع أنحاء البلاد، حيث تعلم الأطفال تقنيات غسل اليدين الصحيحة. كان الهدف من الحدث هو زيادة الوعي بنظافة اليدين مع تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس.

تضمن الدرس القائم على أبحاث جامعة دي مونتفورت قصة تركز على نظافة اليدين، ودمى لإشراك الأطفال، وعرض عملي باستخدام "جل جلو" تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية لإظهار وجود الجراثيم. ولجعل الدرس أكثر إثارة للاهتمام، تم إعداد الموسيقى لتشجيع الأطفال على غسل أيديهم على إيقاع أغنية ممتعة.

ومع مراجعة لقب غينيس للأرقام القياسية رسمياً الآن، ينتظر الطلاب والموظفون والمنظمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة بفارغ الصبر تأكيد نجاحهم. لم يسلط الحدث الضوء على قوة العمل الجماعي فحسب، بل ساهم أيضاً في تحقيق الأهداف الأوسع لليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يسعى إلى تشجيع غسل اليدين في المدارس والمنازل والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

أصغر فتاة تجيب على أسئلة المعرفة العامة في شكل شعري

في نوفمبر 2024 أجابت آريا فيجاي جيد (من مواليد 9 سبتمبر 2017)، وهي طالبة في الصف الأول في مدرسة شيتراكوت جوروكول في الهند، على 51 سؤالاً من أسئلة المعرفة العامة في شكل شعري في 3 دقائق و43 ثانية تحت إشراف مديرتها، السيدة ساريكا أناند، وحققت رقماً قياسياً جديداً في 22 نوفمبر 2024 في أحمد نجار، ماهاراشترا، الهند.

طفل نجم التزلج الياباني

طفل نجم التزلج الياباني



في نوفمبر 2024 تكلمت الصحف عن نجم التزلج الياباني على الألواح إيما كاواكامي البالغ من العمر 9 سنوات الذي بهر العالم بحيله المذهلة.

من بين مزايا التزلج على الألواح هو أنه يمكنك البدء في أي عمر ولكن إيما، اكتشف حبه لهذه الرياضة في وقت مبكر جداً، في سن الخامسة. لقد قادته مهارته وشغفه المذهلان إلى الأداء في برنامج المواهب التلفزيوني Lo Show dei Record في ميلانو بإيطاليا، وتحطيم رقم قياسي عالمي أمام حشد كبير مذهول! وحقق أكبر عدد من حركات التزلج على اللوح الخلفي بـ 540 حركة في دقيقة واحدة، محققاً 8 قفزات، حتى أن إنجازه المذهل أكسبه مكاناً ضمن صفحات موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2025 .

قال لنا: "لقد حدث ذلك بعد حوالي نصف عام من تعلم التزلج على الألواح. ليس لدي الكثير من الذكريات عن ذلك، لكنني أتذكر أن الجميع كانوا متحمسين وكنت أستمتع".

وبعد مرور بضع سنوات، أصبح إيما مشهوراً للغاية عندما تم تصويره وهو يؤدي حيلة مذهلة: قفزة دورانية بارتفاع 2 ونصف تسمى "900"!

طفلة إماراتية تدخل موسوعة غينيس

في ديسمبر 2024، دخلت الطفلة الإماراتية ألفي يعقوب المرزوقي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم بعمر 5 سنوات، وذلك بعد إصدارها قصة الأرنب الضائع. حيث لم يكن ببال الطفلة الإماراتية ألفي يعقوب المرزوقي أن بضع رسومات من خيالها ستصبح كتاباً للنشر وتدخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أصغر ناشرة في العالم بعمر ال 5سنوات.

ويحكي الكتاب عن الصداقة والترابط الذي يحمله الأطفال فيما بينهم والاهتمام بمشاعر بعضهم، كما يحمل رسالة الرحمة وحب الحيوانات والاهتمام بها، حيث إن شخصيات القصة هي ألفّي وسلمى وفوفو (أرنب سلمى) الذي ضاع، ومن خلال البحث المتواصل استطاعوا العثور عليه، كما أن شخصية ألفي في القصة كانت هي من تطمئن صديقتها وتساعدها في العثور عليه وهذا ما حصل في النهاية.

وقامت المرزوقي بكتابة قصة “الأرنب الضائع” كذلك نفذت كافة رسوماتها، وهي لأن تصبح مؤلفة ورسامة لقصص الأطفال.

الطفل المخرج والصحفي

في ديسمبر 2024 أصبح أنيشوار، من المملكة المتحدة، واثقاً أمام الكاميرا من خلال عمل مقاطع فيديو رائعة مع والده، حيث تحدث عن الحيوانات مثل النحل والبجع التي يحبها كثيراً. وقد أصبح أصغر مقدم أفلام وثائقية في العالم (ذكر) في سن 7 سنوات و 288 يوماً ، وفي وقت لاحق، أصغر كاتب عمود صحفي (ذكر) في سن 8 سنوات و 76 يوماً.

كان أول مشروع كبير لأنيشوار هو تقديم فيلم وثائقي مذهل عن الطبيعة بعنوان COP27 - ست طرق لإنقاذ كوكبنا .

يضم العرض 6 أطفال من أماكن مختلفة في العالم، يشاركون أفكاراً ذكية للمساعدة في حل المشكلات الكبيرة التي تواجه كوكبنا. والآن، يكتب أنيشوار عموداً خاصاً لصحيفة First News ، حيث يتحدث عن الحيوانات المهددة بالانقراض من جميع أنحاء العالم.

في عموده، يشاركنا حقائق ممتعة عن الحيوانات، ومهاراتها الخاصة، وأين يمكننا العثور عليها في الطبيعة، وخاصة كيف يمكننا جميعاً المساعدة في حمايتها.

أطفال دخلوا موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2022