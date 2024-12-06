قصص اجتماعية وكتب تناسب الأطفال المصابين بالتوحد وأهاليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - تم تطوير القصص الاجتماعية للأطفال المصابين بالتوحد في عام 1991، واكتسبت شعبية هائلة بين الآباء والمعلمين المتخصصين. حيث تتوفر قصة اجتماعية للعديد من السيناريوهات الشائعة، من تكوين صداقات إلى غسل اليدين أو الحفاظ على المساحة الشخصية، ومن أهم القصص الاجتماعية منها، وهي قصة مصممة لتوضيح مواقف ومشاكل معينة وكيفية تعامل الناس معها. وهي تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على فهم المعايير الاجتماعية وتعلم كيفية التواصل مع الآخرين بشكل مناسب، إليك أهمية القصص الاجتماعية للأطفال المصابين بالتوحد.

من الذي طوّر القصص الاجتماعية لمرضى التوحد؟

تم تطوير مفهوم القصص الاجتماعية بواسطة طبيبة الأطفال الدكتورة كارول جراي، في أوائل تسعينيات القرن العشرين. بدأت الدكتورة جراي في كتابة هذه القصص للأطفال المصابين بالتوحد الذين عملت معهم. في عام 1993، نشرت كتابها الأول ومنذ ذلك الحين نشرت العديد من الكتب الأخرى حول هذا الموضوع. عند اختيار قصة اجتماعية، تأكدي من أنها تغطي الجوانب التالية:

يجب أن تستهدف السلوك المطلوب بشكل محدد.

أن تكون مثيرة لاهتمام القارئ والطفل.

يجب أن تجيب عن أسئلة مثل أين، ومتى، ومن، وماذا، وكيف، ولماذا؟ وتستخدم كلمات بسيطة ومشجعة.

أفضل القصص لشرح مرض التوحد للطفل

أفضل القصص لشرح مرض التوحد للطفل



هناك العديد من الكتب الرائعة التي كُتبت خصيصاً للأطفال والتي تسلط الضوء على القدرات الخاصة للأشخاص المصابين بالتوحد. إن مشاركة هذه الكتب مع الأطفال، وكذلك البالغون، أمر حيوي لفهمهم وقبولهم، ومن هذه القصص التي تشرح للطفل حالته:

كل خطوطي

قصة للأطفال المصابين بالتوحد، بقلم شاينا رودولف ودانييل روير،

تدور أحداث هذا القصة حول حمار وحشي يدعى زين، يعاني من مرض التوحد. في البداية، يخشى زين أن يعامله أصدقاؤه وزملاؤه في الفصل بشكل مختلف بسبب مرض التوحد الذي يعاني منه. ولكن في وقت لاحق، يكتشف أنه ليس لديه ما يخاف منه، ويبدأ في رؤية قدرته الفريدة كقوة خاصة.

لماذا تغطي إيزي أذنيها؟

بقلم جينيفر فينيندال

إيزي هي تلميذة في الصف الأول الابتدائي، تتعرض لسوء الفهم بسبب طريقة تصرفها غير العادية. هذا الكتاب رائع للأطفال المصابين بالتوحد أو الأطفال الذين يعرفون شخصًا مصاباً بالتوحد.

نوح يطارد الريح

بقلم ميشيل ورثينجتون

تابعي قصة نوح، الصبي الفضولي المصاب بالتوحد. يحب نوح القراءة للعثور على إجابات لأسئلته. ومع ذلك، كان هناك سؤال واحد لم تتمكن أي من كتبه من الإجابة عنه. يعد هذا الكتاب قراءة رائعة لأي شخص يريد فهم التوحد كما يُروى من منظور مختلف.

مرحباً يا زئير الديناصور الصغير

بقلم هازل ريفز

هذا الكتاب هو جزء من سلسلة عن ديناصور اسمه رور. مثل معظم الأطفال المصابين بالتوحد، يفكر رور بشكل مختلف. في كل جزء من السلسلة، يظهر رور وهو يستخدم قدراته الخاصة التي يستخدمها في كل مغامرة.

مختلف مثلي

بقلم جينيفر إلدر

يقدم هذا الكتاب الكلاسيكي للقارئ العديد من الأسماء المهمة في التاريخ الذين كانوا مصابين بهذا المرض. ومن الأمثلة على ذلك ألبرت أينشتاين، والسير إسحاق نيوتن، ولويس كارول.

كتب التوحد للأشقاء

كتب التوحد للأشقاء



بعض الكتب مكتوبة مع وضع الأشقاء في الاعتبار، حيث تكون إحدى الشخصيات مصابة بالتوحد بينما لا تكون الأخرى كذلك. هذه الكتب مثالية للطفل المصاب بالتوحد وإخوته، وتوضح الاختلافات والمكافآت المترتبة على اللعب مع بعضنا البعض والعناية ببعضنا البعض.

الجميع مختلفون

بقلم فيونا بليتش

يساعد هذا الكتاب الإخوة والأخوات الذين لديهم أطفال مصابون بالتوحد على فهم ما يعنيه أن يكونوا مصابين بالتوحد. بالإضافة إلى المعلومات المتاحة حول خصائص التوحد، يقدم الكتاب أيضاً اقتراحات مفيدة حول كيفية تسهيل الحياة الأسرية للجميع.

أخي تشارلي

بقلم هولي روبنسون بيت

رواية أخي تشارلي، التي كتبتها الممثلة هولي روبنسون بيت، هي قصة ترويها أخت تشارلي الكبرى. في الكتاب، تذكر أخت تشارلي كيف يجعل التوحد أخاها مختلفاً. وتسلط الضوء على حقيقة مفادها أن الأطفال المصابين بالتوحد يمكن أن يكونوا رائعين في القيام بأشياء معينة؛ مثل حفظ أسماء جميع رؤساء الولايات المتحدة، ولكن قد يحتاجون إلى مزيد من المساعدة في تكوين صداقات أو التواصل بشأن المشاعر.

صوت ليا

بقلم لوري ديمونيا

"صوت ليا" هي قصة مؤثرة عن شقيقتين تواجهان تحديات الإصابة بالتوحد. تجد الشقيقتان طريقة للعب والتواصل مع بعضهما البعض على الرغم من اختلافاتهما.

منظر من أحذيتنا

بقلم دونالد جوزيف ماير

تم تأليف هذا الكتاب خصيصاً للأطفال الذين لديهم أخ أو أخت مصابين بالتوحد، وهو عبارة عن مجموعة من القصص التي يرويها أشقاء الأطفال المصابين بالتوحد والشلل الدماغي واستسقاء الرأس والإعاقات الأخرى. كما يوجد أيضاً مسرد للمصطلحات.

كتب للأطفال المصابين بالتوحد في مرحلة ما قبل المدرسة

كتب للأطفال المصابين بالتوحد في مرحلة ما قبل المدرسة



يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى كتب ملونة ومسلية لشرح مرض التوحد وتعزيز القبول. هناك العديد من الكتب التي تقوم بعمل رائع في تبسيط موضوع معقد وتجعل قراءته معاً أمراً سهلاً وممتعاً.

نحن مذهلون 1،2،3!

قصة عن الصداقة والتوحد بقلم ليزلي كيملمان

تدور أحداث هذا الكتاب الذهبي الكبير حول شخصية جوليا الجديدة في شارع سمسم. تعاني جوليا من مرض التوحد، وفي القصة، يقدمها إلمو إلى آبي. تكتشف آبي أنه على الرغم من أن جوليا تفعل الأشياء بشكل مختلف، إلا أن هناك الكثير من الأشياء المشتركة بينهما.

أرى الأشياء بشكل مختلف

بقلم بات توماس

يكتب بات توماس، المعالج النفسي والمستشار، عن خصائص التوحد بطريقة عملية وحساسة. توجد رسوم توضيحية كاملة في كل صفحة من هذا الكتاب، وتعلم القصة الأطفال في سن ما قبل المدرسة كيف يرى الأطفال المصابون بالتوحد الأشياء ويفعلونها بشكل مختلف.

القوى العظمى لدى ناثان المصاب بالتوحد

بقلم لوري لي ياربورو

تدور أحداث هذا الكتاب القصصي اللطيف حول صبي يُدعى ناثان، يتمتع بقوى خارقة ناجمة عن إصابته بالتوحد. ومن بين هذه القوى الخارقة قدرته على السمع بسرعة تفوق سرعة الصوت، والقدرة على الاحتفاظ بالروتين، والقدرات الحقيقية للطفل والواقعية.

كتب للطلاب المصابين بالتوحد في مرحلة المدرسة

كتب للطلاب المصابين بالتوحد في مرحلة المدرسة



بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد، فإن المدرسة هي المكان الذي يتعلمون فيه كيفية التفاعل مع الآخرين. وقد يكون هذا الأمر تحدياً بالنسبة للبعض، خاصة عندما لا يفهم الأطفال الآخرون من حولهم سلوكهم. تعد هذه الكتب التي تتناول كيفية تعامل الأطفال المصابين بالتوحد وغير المصابين به من الوسائل التعليمية القيمة.

صديق مثل سيمون

بقلم كيت جينور

هذا الكتاب رائع لتعريف الأطفال في سن المدرسة بمرض التوحد. تدور القصة حول سيمون، الصبي المصاب بمرض التوحد، وكيف كوّن صداقات في المدرسة.

منذ أن أصبحنا أصدقاء

بقلم سيليست شالي

تدور أحداث كتاب قصص التوحد هذا حول صديقين، أحدهما مصاب بالتوحد والآخر غير مصاب به، وكيف تترابط علاقتهما. يقومان بالأشياء المعتادة معاً، مثل مشاهدة الأفلام وقراءة الكتب والتحدث عن الحيوانات. يحصل مات، المصاب بالتوحد، على الدعم والصداقة من صديقه.

فريد من نوعه

بقلم جوليا كوك

يروي هذا الكتاب الجذاب قصة صبي يُدعى زاك. زاك مهووس بالساعات ويعاني من مرض التوحد. تُروى القصة من وجهة نظر زاك، حتى يتمكن القراء غير المصابين بالتوحد من اكتساب فهم أعمق لكيفية تأثيره على شخص ما.

كتب للمراهقين المصابين بالتوحد

كتب للمراهقين المصابين بالتوحد



إن كون ابنك مراهقاً مصاباً بالتوحد قد يشكّل بعض العقبات الصعبة. يمكن لهذه الكتب أن تساعد المراهقين المصابين بالتوحد (ومن حولهم) على التعامل مع المطالب الاجتماعية والعاطفية التي يواجهونها كل يوم.

دليل البقاء للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد (وآبائهم)

بقلم إليزابيث فيرديك

هذا الكتاب المشجع ضروري للأطفال المصابين بالتوحد وآبائهم وأفراد الأسرة الآخرين. هذا الكتاب مخصص للقراءة من قبل شخص مصاب بالتوحد ووالديه. يتضمن قسماً يشرح التوحد بالتفصيل وجزءاً بعنوان "لماذا أنا؟"، يشجع على القبول بموقف إيجابي.

دليل الإرشادات الاجتماعية غير الواضحة للمراهقين المصابين بمتلازمة أسبرجر

بقلم جينيفر كوك أوتول

يعد هذا الكتاب وسيلة رائعة للمراهقين المصابين بمتلازمة أسبرجر؛ للتعرف إلى المعايير الاجتماعية وكيفية التعامل مع المواقف الاجتماعية. يحتوي الكتاب على رسوم توضيحية بأسلوب القصص المصورة؛ حتى يتمكن "المصابون بمتلازمة أسبرجر" من ممارسة مهاراتهم الاجتماعية قبل تجربتها في العالم الحقيقي.

أي شيء غير نمطي

بقلم نورا رالي باسكين

تعرف إلى جيسون، وهو صبي يبلغ من العمر 12 عاماً ويعيش في عالم طبيعي. يريد جيسون أن يكون صديقاً لريبيكا، التي لا يقابلها إلا عبر الإنترنت. يريد جيسون مقابلتها شخصياً، ولكنه يخشى ألا تحبه ريبيكا عندما تكتشف إصابته بالتوحد. هذا الكتاب رائع لأي شخص مصاب بالتوحد ويشعر بالقلق بشأن التكيف.

كتب كتبها مؤلفون مصابون بالتوحد

في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لتعلم شيء ما هي رؤية الأشياء من وجهة نظر شخص آخر. تشكل هذه الكتب التي كتبها مؤلفون مصابون بالتوحد، مورداً قيماً لأي صديق أو فرد من العائلة أو معلم يريد الدخول إلى عقل المصاب بالتوحد لفهمه بشكل أعمق.

السبب الذي يجعلني أقفز

بقلم ناوكي هيجاشيدا

هذا الكتاب من تأليف ناوكي هيجاشيدا، البالغ من العمر 13 عاماً، والذي لا يتكلم. يصف هيجاشيدا شعوره عند القيام بأشياء معينة. ويجيب عن أسئلة حول سبب عدم قيامه بالتواصل البصري عند الأطفال ولماذا يقفز، ويجيب: "عندما أقفز، أشعر وكأن مشاعري تتجه إلى السماء".

لا، لا تفعل ذلك

بقلم سبارو روز جونز

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص التي روت لها سبارو روز جونز، والتي نشرتها لأول مرة في مدونتها. تشارك جونز تفاصيل حميمة عن حياتها مع التوحد. وهي تأمل في "سد الفجوة الاجتماعية بين الأشخاص المصابين بالتوحد وغير المصابين بالتوحد" من خلال هذا الكتاب.

متحدياً

بقلم مايكل سكوت مونجي جونيور

تدور أحداث هذه الرواية الخيالية حول كلاي ديلون، الذي استغرق 30 عاماً، حتى اكتشف أنه ربما كان مصاباً بالتوحد. ومع هذه المعرفة الجديدة تأتي تغييرات كبيرة في حياة كلاي اليومية.

حياتي مع التوحد

بقلم تيمبل جراندين

نشرت تيمبل جراندين، المتحدثة باسم مرض التوحد وخبيرة علم الحيوان، هذا الكتاب لأول مرة في عام 1995. في هذا الكتاب، الذي تم تحديثه، تتحدث جراندين عن خصائصها التوحدية وكيف بنت مهنة ناجحة في عالم الأشخاص الطبيعيين على الرغم من التحديات.

كتب عن التوحد للآباء والأمهات

كتب عن التوحد للآباء والأمهات



إن تربية طفل مصاب بالتوحد قد تكون في كثير من الأحيان تحدياً يتطلب إجراء قدر كبير من البحث والموارد والتوجيه. ولحسن الحظ، هناك الكثير من الكتب التي تساعدك على تربية طفل مصاب بالتوحد.

كيف نربي طفلاً مصاباً بالتوحد سعيداً

بقلم جيسي هيويتسون

تكتب الكاتبة، الحائزة على جوائز جيسي هيويتسون، عن أساسيات تربية الطفل المصاب بالتوحد، بما في ذلك كيفية التعرف إلى علامات التوحد لدى الطفل. يعد هذا الكتاب ضرورياً للآباء والأمهات الذين لديهم طفل أو أطفال مصابون بالتوحد.

الدفعة المحبة

بقلم الدكتورة تيمبل جراندين

في هذا الكتاب ، يكتب جراندين عن كيفية تمكن الوالدين من "استعادة الأمل لدى طفلك وما يجب عليك تجنبه". يركز الكتاب بشكل أكبر على التعامل مع مرحلة البلوغ، ويحتوي على ثماني قصص، يرويها أشخاص مصابون بالطيف.

تربية الأطفال المصابين بالتوحد بتمكينهم

بقلم ويليام ستيلمان

يتحدث هذا الكتاب عن تربية الأطفال المصابين بالتوحد من دون أن يتعرضوا للتمييز أو الإفراط في تناول الأدوية. كما يناقش الكتاب طريقة الخطوات العشر لبناء علاقات قوية مع الطفل المصاب بالتوحد.

اللعب والضحك والتعلم مع الأطفال المصابين بالتوحد

بقلم جوليا مور

قد يجهل الآباء أحياناً أفضل الطرق للعب والاستمتاع مع الأطفال المصابين بالتوحد. ويتناول هذا الكتاب هذه المعضلة؛ من خلال تقديم أنشطة لعب محددة مقسمة إلى مراحل يمكن إدارتها. وتستمد أفكار اللعب من موضوعات مختلفة، وتشمل الموسيقى والفن والألغاز واللعب في الهواء الطلق وغيرها من الأنشطة البدنية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.