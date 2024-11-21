متى تصبح منطقة يافوخ المولود متماسكة وقوية وما خطورة علامات الخلل؟ 

ما هو اليافوخ عند الرضع؟

يافوخ الطفل مجموعة من النقاط اللينة في الجمجمة

متى يُغلق يافوخ الطفل؟

أم تضع يدها على رأس طفلها

أهمية مراقبة نمو اليافوخ

ضرورة قياس رأس الطفل

مخاطر الانغلاق المبكر لليافوخ

أم تحتضن طفلها

زيادة نشاط الغدد لدى الرضيع.

انخفاض مستوى فيتامين د.

صغر حجم رأس الرضيع.

صغر اليافوخ، وعدم قدرة الجمجمة والدماغ على النمو.

متى ينغلق اليافوخ عند الرضع؟

لا تلتحم الجمجمة تمامًا طوال فترة الطفولة؛ لأن الجسم والدماغ يكونان في طور نمو مستمر، ولكن لدى الرضيع تحديدًا فإن الجمجمة تحتاج وقتًا قصيرًا نسبيًا حتى تلتحم لدرجة لا يمكن بعدها الشعور بهذه النقاط اللينة.

يحتاج كل قسم من اليافوخ عند الرضع فترة مختلفة من الوقت إلى أن يلتحم بشكل شبه تام، وهذه هي الفترات التقريبية لالتحام كل قسم من اليافوخ.

ينغلق اليافوخ الخلفي عادة مع بلوغ الطفل الذي لم يولد ولادة مبكرة عمر 6 أسابيع - 3 أشهر، وتنغلق الأربع نقاط الجانبية من اليافوخ مع بلوغ الطفل عمر 6 - 18 شهرًا.

يبدأ اليافوخ الأمامي بالالتحام مع بلوغ الطفل عمر 6 أشهر على الأقل، ويكتمل التحامه تقريبًا بعد بلوغ الرضيع عمر 18-24 شهرًا.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - نافوخ الطفل أو ما يعرف باليافوخ، عبارة عن غشاء ليفي قوي يربط عظام الجمجمة ببعضها البعض، فالطفل يولد وحجم دماغه صغير جداً، ثم يبدأ الدماغ بالنمو بسرعة بعد الولادة، و مع وجود عدة عظام غير ملتحمة تتمكن الدماغ من النمو؛ حيث يولد الطفل ولديه بقعتان كبيرتان طريتان في الجزء العلوي من الرأس، ناتجتان عن وجود مسافة بين عظام الجمجمة، حيث لم يكتمل تكوُّن العظام، ليظل السؤال: متى يغلق النافوخ؟تعدمنطقة حساسة جدًا، وتحتاج عناية خاصة من الأهل، الدكتور حسن فايد أستاذ طب الاطفال يتحدث عما يجب ان تعرفه الأم عن نافوخ الطفل وما الذي يحدث؟ ومتى تصبح جمجمة الرضيع متماسكة وقوية؟اليافوخ هو عبارة عن مجموعة النقاط اللينة في جمجمة الرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته، وهذه المناطق الطرية عبارة عن غضاريف تربط بين عظام الجمجمة، ومع الوقت سوف تتحول لعظام قوية تحمي دماغ الطفل.ويتكون اليافوخ لدى الرضع من 4 أقسام تحتوي على 6 نقاط لينة: يافوخ خلفي ويافوخ أمامي، ويقع كلاهما على خط المنتصف في جمجمة الرضيع، واليافوخ الجانبي الأمامي مكون من نقطتين لينتين، واليافوخ الجانبي الخلفي مكون من نقطتين لينتين.يكون مقاس اليافوخ الأمامي حوالي 3-4سم لدى الأطفال عند ولادتهم، ويبدأ بالانغلاق تدريجياً حتى يغلق طبيعياً وبشكل تام ما بين عمر العام إلى العامين، ويبلغ متوسط إغلاق النافوخ لدى معظم الأطفال عند بلوغهم أربعة عشر شهراً، وفي حالات نادرة وقليلة جداً قد يغلق في عمر ثمانية أشهر.من المهم جداً أن تراقب الأم تطور النافوخ لدى طفلها، فشكل النافوخ يعطي دلالات مهمّة تشير إلى وضع الطفل الصحي للطفل، فعلى سبيل المثال إذا كان النافوخ هابطاً أو منخفضاً جداً فإن ذلك يشير إلى إصابة الطفل بالجفاف، أما إذا كان منتفخاً فإن ذلك يشير إلى الإصابة بالتهاب السحايا.هناك بعض الحالات النادرة جداً والقليلة التي ينغلق فيها اليافوخ الأمامي عند بلوغ الطفل ثلاثة أشهر من العمر، ولهذا فمن المهم جداً مراقبة نمو محيط الرأس لمعرفة وجود أي خلل أو مشكلة، فإذا زاد معدل النمو عن سنتيمتر ونصف في الشهر فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة، حيث يؤدي التحام النافوخ المبكر إلى تشوه شكل الرأس، والتأثير سلباً على قدرة السمع والبصر، كما يسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة.من الممكن تشخيص انغلاق النافوخ المبكر هذه الحالة عن طريق إجراء صورة عادية للجمجمة، وعند الشك بوجود مشكلة تُجرى صورة طبقية محورية ثلاثية الأبعاد لتحديد الخلل، وقد يحتاج الطفل في بعض الأحيان إلى عملية جراحية لتخفيف الضغط الزائد عن الجمجمة، ومن أبرز أسباب انغلاق النافوخ المبكر هي:

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أسباب النقاط اللينة في رأس الرضيع

تسهيل الولادة:

فرصة للنمو:

علامات الخلل في اليافوخ عند الرضع

تساعد هذه المناطق اللينة في اليافوخ لدى الجنين على المرور في قناة الولادة أثناء عملية الولادة الطبيعية، فهذه المناطق غير المتماسكة في جمجمة الرضيع تساعد على تغيير شكل رأسه قليلًا حتى يتمكن من الخروج من قناة الولادة بسهولة.تساعد المناطق المتباعدة وغير المتلاحمة في اليافوخ عند الرضع في الفترة الأولى من حياته على منح دماغ الطفل فرصة للنمو والتمدد في الرأس.في حالات نادرة فقط قد ينغلق اليافوخ قبل الأوان وفي فترة قصيرة جدًا، الأمر الذي قد يسبب مشاكل صحية عديدة للرضيع، ويؤثر بشكل سلبي على نمو الرضيع وتطوره وعلى شكل الرأس النهائي للرضيع، كما أن الانغلاق الباكر لليافوخ قد يتسبب في ضغط إضافي على دماغ الطفل.من الطبيعي أن يبدو اليافوخ عند الرضع وكأنه منحني للداخل قليلًا، ولكن إذا بدت منحنية بشكل عميق إلى داخل الجمجمة، فهذا يعني وجود خلل مثل معاناة الطفل من نقص في السوائل والجفاف، ومشكلة الجفاف هي من المشاكل الخطيرة بالنسبة للمواليد الجدد، ويجب علاجها فورًا.إذا كان اليافوخ عند الرضع يبدو منتفخًا قليلًا أثناء البكاء فهذا أمر طبيعي، أما إذا بدا أن اليافوخ منتفخ بشكل دائم حتى مع عدم بكاء الرضيع، فهذا يعني وجود مشكلة، مثل: تراكم السوائل في منطقة الدماغ، وهي مشكلة خطيرة جدًا.وجود نقطة لينة وكبيرة المساحة في يافوخ الطفل لا تنغلق تمامًا خلال المدة الزمنية المذكورة أعلاه، قد يكون علامة على مشاكل صحية معينة، مثل: مشاكل الغدة الدرقية، أو الكساح.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.