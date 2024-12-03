شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الماء المثلج ومضغ اللبان.. 7 طرق غير عادية لحرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر فقدان الوزن على اتباع روتين جديد وممارسة تمارين رياضية شاقة، بل يكمن سره أيضًا في العادات اليومية البسيطة والحركات التي تبدو غير مهمة والتي يمكن أن تمنحنا ميزة في إنقاص الوزن، فعلى سبيل المثال، من كان يتصور أن التعرض للبرد يمكن أن يساعد في إذابة الدهون العنيدة أو أن التململ يمكن أن يحرق بعض السعرات الحرارية، حتى الفعل البسيط مثل مضغ العلكة "اللبان" يمكن أن يساعدك في حرق تلك السعرات الحرارية، وغيرها من الأشياء البسيطة التي يمكن أن تخلصك من السعرات الحرارية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 7 طرق غير عادية ولكنها مدعومة علميًا يمكن للناس من خلالها حرق السعرات الحرارية تعريض جسمك للبرد الشديد

قد يبدو هذا أمرًا لا يصدق، لكنه في الواقع صحيح، إن تعريض جسمك للبرد الشديد لمدة خمس دقائق فقط يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية، حيث يدفع البرد جسمك إلى العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، مما يزيد من إنفاق الطاقة، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة PLOS ONE على الفئران البدينة الناجمة عن النظام الغذائي (DIO)، وجد أن التعرض المتقطع للبرد يمكن أن يساعد في تنشيط التمثيل الغذائي والأنسجة الدهنية البنية (BAT)، وتشير النتائج إلى أن مثل هذا التعرض للبرد يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي وتنظيم الجلوكوز بشكل مؤقت، مما يساعد في إنقاص الوزن.

اضحك لمدة 10-15 دقيقة

هل تشعر بالكسل الشديد لممارسة الرياضة؟ إن الضحك بصوت عالٍ لمدة 10 إلى 15 دقيقة يمكن أن يمنحك بعض المزايا عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الوزن الزائد، ووفقًا للعلم، اتضح أن الضحك ليس أفضل دواء فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية، وقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة أن 10 إلى 15 دقيقة من الضحك الحقيقي يمكن أن تزيد من إنفاق الطاقة بنسبة 10 إلى 20%، مما يعني أنه يمكنك حرق حوالي 10 إلى 40 سعرة حرارية في الجلسة الواحدة.

النقر بقدمك أثناء الجلوس

يبدو الجلوس وانتظار دورك مضيعة للوقت، ولكن حتى الحركات البسيطة خلال هذا الوقت مثل النقر بقدمك على الأرض أو التحرك في مقعدك يمكن أن يساعدك في التخلص من كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وكشفت دراسة في مجلة ساينس أن التململ "الحركة أثناء الجلوس" يمكن أن يزيد من توليد الحرارة الناتج عن الأنشطة غير الرياضية (NEAT) ويمكن للشخص أن يحرق ما يصل إلى 300 سعر حراري يوميًا عن طريق التململ النشط.

اشرب الماء المثلج

يمكن أن يحفز شرب الماء، وخاصة عندما يكون مبردًا، عملية توليد الحرارة في الجسم، حيث يتعين على الجسم أن يبذل طاقة لتسخين هذا الماء البارد إلى درجة حرارة الجسم، وكلما زادت الطاقة التي يبذلها جسمك، زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك، ووفقًا لدراسة في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريرية، يمكن أن يعزز ذلك عملية التمثيل الغذائي لديك قليلاً، كما يمكن للشخص أن يحرق حوالي 17 سعرة حرارية لكل كوب من الماء المثلج.

مضغ العلكة "اللبان"

لا يعد مضغ العلكة مجرد متعة أو منعش للنفس، بل إنه يساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية، فقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Physiology & Behavior أن مضغ العلكة يزيد من معدل ضربات القلب واستهلاك الطاقة، ووفقًا لجامعة رود آيلاند، استهلك الناس سعرات حرارية أقل في الغداء بعد جلسة مدتها ساعة من مضغ العلكة في الصباح.

الوقوف بدلاً من الجلوس

إن الوقوف بدلاً من الجلوس قد يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، فقد أظهرت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن الوقوف بدلاً من الجلوس لمدة ست ساعات يوميًا قد يؤدي إلى حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

خذ حمامًا باردًا

تعمل هذه الطريقة بنفس الطريقة التي يعمل بها التعرض للبرد، حيث يعمل الاستحمام بالماء البارد على تنشيط الدهون البنية، وهو نوع من الدهون يحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة، وتظهر دراسة نشرت في مجلة Cell Metabolism أن هذا يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير.