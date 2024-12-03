شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه خفيفة على المعدة.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة هي المكون الأساسي للنظام الغذائي الصحي الذي يعتمد على ترطيب الجسم العميق وترويته وجعله أكثر صحة ونشاطا.

وفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن البعض يمتنع عن تناول الفاكهة إذا كانت معدته حساسة، ولا تقبل الكثير من الأطعمة خاصة التي بها تركيز من السكريات.

وذكر التقرير مجموعة من أنواع الفواكه الصحية التي لها دور كبير في تخفيف حدة ألم الأمعاء وتكون خفيفة على المعدة ومنها:

الشمام بأنواعه المختلفة فهو يحتوي على فيتامين أ وفيتامين سي، وكذلك الألياف الغذائية الصحية التي تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة وسهل الهضم ولا يعرقل عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي فهو خفيف على المعدة.

الموز أحد أهم الفواكه الطبيعية الصحية التي تعزز بالفعل من حركية المعدة وتخفيف امتصاص الطعام وتعزيزه وتعزيز عناصره، يحتوي الشمام على عنصر البوتاسيوم، هذا العنصر الغذائي المهم جدا الذي يحتاجه الكثير من الأشخاص الذين يعانون من المشكلات تخص الأمعاء والتهابات المعدة، وداء الأمعاء الالتهابي؛ لأن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز تساعد على التخلص من هذه المشكلات بشكل سريع.

البابايا من الفاكهة الصحية سهلة الهضم للغاية كما أنها تساعد على هضم البروتين، وتعمل على الدوام على إمداد الجسم بفيتامين ا وفيتامين ك وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة الصحية التي تقاوم الشيخوخة، وعدم نضارة الجلد، فضلا عن مقاومة التهابات الأمعاء وألمها وبالتالي فيها خفيفة جدا على المعدة كما أنها تحتوي على الفيتامينات السهلة التي لا تسبب مشكلة للمعدة.

اهتم بالكشف المبكر عن مشكلات الأمعاء، واذهب إلى طبيبك الخاص لمعرفة سبب عدم شعورك بالراحة بعد تناول الطعام.