كيف تفحصين مولودك بنفسك بعد الولادة من خلال أعراض خطرة تظهر عليه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - من الضروري ورغم التعب الذي تمرين به بعد الولادة أن تخصصي وقتاً لفحص طفلك المولود حديثاً بنفسك، ويجب أن تهتمي بعدة فحوصات تقومين بها وتلاحظينها لكي تحافظي على صحته، وقد تلجئين إلى التدخل الطبي في حال ظهور أحدها عليه، ولذلك فخطوة فحص المولود وتفقده بعد الولادة هي خطوة هامة يجب على كل أمّ أن تعرفها وتقوم بها.

هناك بعض الأعراض المقلقة التي يجب أن تنتبهي لها بخصوص مولودك والتوجه للطبيب فوراً؛ حتى تحافظي على صحة طفلك، ويجب أن تكوني مستعدة لكي تعرفي الأعراض الطبيعية والمقلقة عند المولود، ولذلك فقد التقت "الخليج 365" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور أكرم منصور؛ حيث أشار إلى كيف تفحصين سلامة مولودك بنفسك بعد الولادة من خلال أعراض خطرة قد تظهر عليه وطرق التعامل معها، ومتى يجب اللجوء إلى الطبيب، ومن هذه الأعراض نزف السرة واصفرار البشرة وغيرهما في الآتي:

وجود تورم ونزف في السرة

أدوات العناية بالسرة



تفحصي سرة المولود بعد أن يقوم الطبيب بربط السرة بواسطة ملقط طبي أي مشبك وتفقديها باستمرار، ولاحظي وجود أي نزف فيها وفي حال كان هناك نزف دموي ولو قليلاً، فيجب أن تتوجهي للطبيب فوراً، وفي الأيام التالية للولادة وفي حال وجدت أن هناك تورماً أو نزفاً أو نزول مادة قيحية أو صديدية من سرة الطفل، فيجب ألا تحاولي العبث بها أو محاولة جذب الحبل الذي يتدلى منها، ولا تتبعي أي وصفات طبية قد تقدم لك، ولكن عليك أيضاً التوجه للطبيب بأسرع وقت لكي يصف لك العلاج المناسب أو يقوم بأي إجراء خاصة أن نزف السرة قد يهدد حياة طفلك.

ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة المولود

قومي بقياس درجة حرارة مولودك بمعدل يومي لأن ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة المولود خاصة لو كان مبتسراً يكون ضاراً بالطفل ويؤثر على أجهزته الحيوية، ولذلك فالمولود إذا كان هناك لديه درجة حرارة أعلى من 38 درجة أو أقل من ذلك، فيجب مراجعة الطبيب على الفور للتأكد من سلامة الطفل لأن الدرجة التي يقيسها الجهاز تكون مختلفة عن الدرجة الحقيقية، وفي حال ارتفاع حرارته فتكون الحرارة الداخلية أعلى مما يهدد الدماغ والقلب لديه، كما أن بعض المواليد يكون لديهم ظاهرة انخفاض درجة الحرارة وخاصة الخدج، مما يؤثر على صحتهم ونشاطهم وقدرتهم على الرضاعة، ويمكن قياس حرارته عن طريق وضع الترمومتر في فتحة الشرج ولكن ليس عميقاً وهذه هي الطريقة المثالية للقياس.

ارتفاع ضربات القلب وزرقة الجلد

مولود يبكي

راقبي جيداً ضربات قلب طفلك وخصوصاً عند الرضاعة، ففي حال لاحظت أن ضربات قلبه مرتفعة أو أنها تزداد ارتفاعاً حين يرضع، وكذلك قد يتحول لون جلده إلى اللون الأزرق كما قد تلاحظين أن تنفسه يكون متسارعاً مع حدوث انقطاع في التنفس، وفي بعض الأحيان قد يصدر عن المولود صوت يشبه الشخير أثناء الرضاعة "خنفرة"، فمعنى ذلك أن المولود قد يكون لديه بعض المشاكل أو التشوهات في القلب، وهي تظهر على شكل ارتفاع في ضربات قلبه والتعرق الشديد، فالمولود قد يولد بعيوب خلقية في الصمامات، وبعض المواليد يعانون من ثقوب في القلب ربما يكون ثقباً أو أكثر، وتكون هذه الأعراض من ضمن الأعراض التي تشير إلى ذلك، ويجب أن تنتبه لها الأم، وحيث يقوم الطبيب بفحص المولود بواسطة السماعة ويكتشف سماع صوت يشبه صوت النافورة؛ مما يشير لعيوب في القلب، ويجب أن يخضع المولود للفحص والرعاية الطبية العاجلة.

وجود صفرة مستمرة في لون بشرته

اعلمي أنه من الطبيعي أن يظهر الصفار على لون بشرة مولودك بعد عدة أيام من الولادة، وهو ما يعرف بالصفار الفسيولوجي ويزول بشكل تلقائي، ولكن في بعض الأحيان قد يصاب المولود بنوع من الصفار يكون خطراً بصحته ويهدد حياته، ولذلك فيجب عليك أن تعرفي طريقة التفريق بينهما، بالنسبة للصفار الطبيعي أو الفسيولوجي فسوف تلاحظين تبدل لون جلد المولود في اليوم الثالث من الولادة، وأحياناً يُولد الطفل بجلد أصفر أو ربما يظهر الصفار ما بين اليومين الثاني والرابع، ويمكنك اكتشاف تبدل لون جلد طفلك من خلال توصيات علاجية للحدّ من خطورة اليرقان الوليدي وهذه يجب أن تعرفها كل أم بعد الولادة، فيمكن أن تقومي بفحص مولودك ذاتياً عن طريق الضغط على جلده، فسوف تلاحظين أنه يتبدل إلى اللون الأصفر حين تضغطين عليه ويزول حين ترفعين إصبعك عنه، أما الصفار التكسيري فسوف تلاحظين أن اللون الأصفر يزداد وبشدة وذلك في ضوء وضح النهار، فيبدو جلد المولود أصفر، وكذلك بوله يكون أصفر داكناً والبراز يكون ذا لون أصفر فاتح، وحتى دموعه أو إفرازات عينه، كما أن فم المولود من الداخل يكون أصفر اللون من كل النواحي حتى اللسان.

وجود تورم في مفاصله

حمام المولود الأول



قومي بفحص جسم مولودك من جميع النواحي، وذلك خلال أخذه حمامه الأول والذي يفضل تأجيله لعدة أيام؛ لأن المادة الشمعية التي تغلف جلده تكون طبقة للحماية وتقوية مناعة الطفل، وبعد أن تبدئي بتحميم الطفل يجب أن تفحصي مفاصل جسمه وأطرافه جيداً، وفي حال لاحظت وجود تورم في أي مفصل أو احمرار، أو في حال لاحظت أن مولودك غير قادر على تحريك مفاصله وأنه لا يقوم بعملية تبديل الساقين وكأنه يقود دراجة مثلما يفعل باقي المواليد، كما قد يحدث أن يكون لدى المولود مشكلة ما في حركة إحدى الذراعين، ويجب أن تتاكدي أنه يحرك كلتي يديه بصورة طبيعية. فكل هذه الأعراض يجب أن تتوجهي بسببها إلى الطبيب في أسرع وقت خاصة لو وجدت أن طفلك رخو، فهذا يعني أن لديه مشكلة في الأعصاب.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.