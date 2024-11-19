أسباب استفراغ الرضيع خلال الأسابيع الأولى من عمره ومتى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - إستفراغ المولود خلال الأسابيع الأولى أمر شائع في مثل هذا العمر، وينتشر عند حديثي الولادة لبعض الوقت، نظرًا لعدة مشاكل ولعدم تكيف الجهاز الهضمي مع الطفل بعد، ولكن على الأم ألا تقلق ما دامت كمية اللبن التي يتقيؤها الطفل قليلة، وألا تخاف بكاء طفلها؛ فهو لا يبكي ألماً إنما يخاف من هذا الشعور الجديد عليه.

الخليج 365: لا تخافي على الرضيع من الرضاعة والترجيع بهذا القدر، فطالما أن وزنه يزداد بالمعدل الطبيعي؛ فهذا يعتبر أمرًا مطمئنًا ومؤشرًا جيدًا على أنه يأخذ حاجته من الحليب بشكل كامل، ومع تقدم النمو سينضج المولود وستنمو أيضًا عضلات الفكين، فتطول فترة الرضاعة وبالتالي تطول فترات الشبع والنوم إلى أن ينتظم حدوث القيء.

في هذا التقرير سنتعرف على معنى الاستفراغ وأسبابه ومتى يبدأ، مع التركيز على حالة الاستفراغ في الأسابيع الأولى للرضيع وكيفية التعامل معها، وماهو التوقيت المناسب لزيارة الطبيب.

اللقاء واستشاري طب الأطفال الدكتور وائل المرسي للشرح والتوضيح.

ما هو الاستفراغ؟

استفراغ الرضيع بعد الرضاعة

الاستفراغ أو القيء هو رجوع بعض آو كل محتويات المعدة شرابًا كان أو طعامًا أو عصارات، عن طريق المريء والفم أو الأنف، وكثيرًا ما يحدث في الأسابيع الأولى من العمر.

أما القشط فهو ترجيع كمية صغيرة من اللبن في الأشهر الأولى من العمر، وهو ظاهرة طبيعية وتظهر ابتداءً من الأسبوع الثاني من العمر، عندما ينتظم تدفق اللبن من الثدي إلى الرضيع، وينتظم الطفل في رضاعته من الثدي أو الزجاجة.

ويعود الترجيع مرة ثانية حالة تغيير النظام الغذائي للطفل، وتناوله لبعض السوائل لترطيب الجسم، ويتوقف وحده من دون أي علاج، ولا داعي للخوف إذا كان الطفل ينمو بشكل طبيعي ويبدو بصحة جيدة.

ولكنه يبقى أحياناً لفترة قليلة؛ إذا كان الطفل يعاني من الزكام أو التهاب الأذن أو التهاب في البول، أو حساسية لدى طعام معين..إلى ان يزول السبب ويشفى الطفل.

كما أن عدم نضج الأعصاب في مكان اتصال المعدة بالمريء سبب لقيء الطفل، والأفضل وضع وسادة لتسند الرضيع من الجانبين في الفترة الأولى من نومه بعد الرضاعة، وبعد التجشوء كنوع من الاحتياط.

أسباب للترجيع عند الأطفال

طفل يعاني من التهاب الأذن

التهاب المعدة والأمعاء:

وتسمى بأنفلونزا المعدة؛ وهو التهاب يصيب المعدة والأمعاء، ويعدّ من العوامل الّتي تسبب الترجيع (التقيؤ) لدى الأطفال، ويكون هذا الالتهاب في معظم الحالات فيروسيًا، وقد يحدث أيضًا بسبب عدوى بكتيرية أحيانًا.

وإذا كان هذا الالتهاب الّذي يعاني منه طفلكِ فيروسيًا، فمن المتوقع أن يبدأ بالتحسّن خلال 1-3 أيام، بينما قد تستمر الأعراض لمدة 7-10 أيام، وإلى جانب التقيؤ هناك أعراض أخرى.

كالإسهال، الغثيان، التقلّصات المعوية، المعاناة من حساسية الطعام التي من الممكن أن تسبب التقيؤ لدى الأطفال، لذا راقبي طفلك عند تناوله للطعام، وانتبهي لأية أعراض قد تدل على الحساسية.

ومن الأعراض الأخرى الّتي قد تظهر على طفلك إلى جانب التقيؤ: ظهور طفح جلدي أحمر، ومرتفع، ومثير للحكة، انتفاخ وتورّم في الوجه حول العيون، والشفاه، واللسان، وفي سقف الحلق.

الإصابة بالتسمم الغذائي:

كما قد يسبب التسمم الغذائي تقيؤ الطفل للطعام خلال عدة ساعات من تناوله للوجبة الملوّثة، كما قد يعاني بعد ذلك من أعراض أخرى كالإسهال، وقد تزداد فرصة تسبب الطعام بالتسمم الغذائي إذا تم تركه في الخارج لفترات طويلة، ومن أهم الأطعمة الّتي قد تسبب التسمم الغذائي: اللحوم. الدجاج. البيض. المحار. الخضروات غير المغسولة.

هل تودين التعرف إلى أسباب التسمم الغذائي للأطفال وأعراضه؟

تناول مواد سامة:

قد يُدخِل الأطفال مواد مختلفة في الفم أثناء اللعب، وقد تكون بعض هذه المواد سامّة وتُسبب التقيؤ، إلى جانب أعراض أخرى مختلفة، لذا تواصلي مع الطبيب بأسرع وقت ليتأكّد من السبب ويتّخذ الإجراء اللازم.

التهابات المسالك البولية:

يعدّ التقيؤ من الأعراض الّتي قد تسببها التهابات المسالك البولية لدى الأطفال الصغار، وقد تسبب هذه الالتهابات الأعراض الآتية أيضًا: ارتفاع درجة الحرارة. سرعة الانفعال. الشعور بالألم عند التبوّل. قلّة التبوّل. ظهور رائحة كريهة للبول.

التهاب السحايا:

هو التهاب يؤثّر على الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع ألشوكي، وقد يسبب التقيؤ لدى الأطفال إلى جانب العديد من الأعراض الأخرى، مثل: ارتفاع درجة الحرارة. الصداع. تيبّس الرقبة. حساسية الضوء. طفح جلدي، وعلى الرغم من أنّه قد يكون حالة نادرة، إلّا أنّه يتوجب العلاج السريع، لأنّه قد يسبب مضاعفات خطيرة، لذا في حال ملاحظتك لهذه الأعراض، احرصي على زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

انسداد الأمعاء:

تعدّ مشكلة انسداد الأمعاء من الحالات الأكثر شيوعًا لدى الأطفال حديثي الولادة، وتسبب تقيؤ الطفل بقيء قد يكون أخضر اللون، إلى جانب انتفاخ معدته، وتعدّ هذه الحالة طارئة وتستوجب التدخّل الطبي السريع.

ارتجاج الدماغ:

الأطفال من الفئات المعرّضة لإصابات الرأس باستمرار أثناء اللعب، وقد تؤدي هذه الإصابات في بعض الأحيان إلى ارتجاج الدماغ، الّذي قد يسبب التقيؤ إلى جانب أعراض أخرى عديدة، وقد تظهر أعراض بعد يوم أو يومين من تعرض الطفل للإصابة مثل: الصداع. الرؤية الضبابية. صعوبة المشي والحديث. الارتباك. صعوبة الاستيقاظ. فقدان الوعي.. وهنا عليك الإسراع بمشورة الطبيب.

التهاب الأذن الوسطى

يحدث القيء عند الأطفال الرضع عندما تتهيج المعدة، بسبب الإصابة بمرض ما، و التقيؤ يكون رد الفعل الدفاعي لمقاومة هذا المرض..مثل:

التهاب الأذن الوسطى، التهاب البلعوم، تأثير جانبي لبعض الأدوية، أو التهابات المسالك البولية، أو التهابات الجهاز التنفسي، يصاحب هذه الحالات عادة.. سعال شديد، التهاب المعدة والأمعاء الحاد، و كثيراً ما يصاحبه إعياء وإسهال وقيء عند الرضع.

كذلك يحدث القيء والاستفراغ عند التهاب الكبد الحاد، ويصاحبه عادة اليرقان (الصفراء)، التسمم الغذائي الحاد: كما يحدث القيء بعد تناول طعام ملوث.

التهاب السحايا عند الرضع يسبب التقيؤ الشديد، و حالة الطفل الصحية تصبح سيئة جداً، ومع انسداد الأمعاء يكون القيء أصفر ويصاحبه إمساك.

أسباب الاستفراغ في الأسبوع الأول

أم ترضع طفلها

ابتلاع المولود لسوائل وإفرازات عملية الولادة: من السائل الذي يوجد بالرحم، ويعيش الطفل سابحاً فيه، أو نتيجة إفرازات من

تقيؤ هذه الإفرازات في اليوم الأول والثاني، وعلى الأم مساعدة المولود على التخلص مما ابتلعه بوضعه في سرير مائل بحيث تكون رأسه في مستوى أقل من قدميه، والمواد التي يستفرغها الطفل صفراء أو بنية وهي مخاطية القوام نتيجة اختلاطها بعصارات المعدة.

تناول الرضيع للماء والجلوكوز: كما أن الماء أو الجلوكوز الذي يُعطى للطفل في الأيام الأولى، يساعد على إذابة هذه الإفرازات العالقة بالمعدة، وابتداء من اليوم الرابع، تحدث هجمة اللبن الفجائي، وبالتالي امتلاء معدة الطفل فوق طاقتها، كما يرتبط القيء بنوعية بعض الأغذية التي تتناولها الأم بغرض إدرار اللبن.

عدم إتقان عملية الرضاعة: الرضيع في هذه الفترة لا يتقن عملية الرضاعة والمص من الحلمة التي قد تكون غائرة، أو قد يكون الثدي لا يحتوي على قدر كاف من اللبن، زهذا يجعل الطفل يبتلع الهواء، ما يتسبب عنه القيء أو المغص والتقلصات المعوية أثناء النوم، ومن هنا كانت أهمية التجشؤ بعد كل رضعة.

أسباب القيء بعد الأسبوع الأول

دخول الهواء من فتحة الزجاجة سبب للاستفراغ

ابتلاع الهواء مع الرضاعة: قد يستمر القيء مع الرضيع بصورة أشد أو يظهر لأول مرة؛ و يتم بدون مجهود أو معاناة، ولا يندفع بقوة من الفم، بل يسيل بسهولة ويسر، ويستمر على دفعات بين الرضعة والأخرى.

تحريك الطفل بعد الرضعة أو تغيير وضعه: وذلك بسبب ابتلاع الهواء، أو نتيجة وجود ارتخاء بسيط في فتحة المعدة المتصلة بالمريء.

تشوهات خلقية بفتحة المعدة: وهناك القيء الناتج عن تشوهات خلقية في صمام فتحة المعدة ويتميز هذا القيء بالاندفاع مرة واحدة أثناء تناول الرضعة، ويتم العلاج بالمستحضرات التي تجعل رضعة اللبن سميكة .

ارتجاع بسبب الجهاز الهضمي والأعصاب

طفل يعاني من مغص ورغبة في القيء

ما يحدث مع الرضع هو أمر طبيعي جدًا والسبب أن الجهاز الهضمي عندهم لا يكون قد نضج بعد بالشكل المطلوب، وكذلك الأعصاب الموجودة في جدران المعدة، والأمعاء تكون غير متوازنة في عملها، مما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل، كما أن عضلات الفكين عند الرضيع تكون ضعيفة بعض الشيء، لذلك فهو يتعب بسرعة عند مص الثدي، فيترك الثدي قبل أن يشبع لينام من التعب، ثم يصحو ثانية ليكمل الرضاعة وهكذا .

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.