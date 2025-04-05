شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقليل انتفاخ الجلد الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالملح والان مع تفاصيل الخبر

نظامك الغذائي أساسي لصحتك؛ فهو يمدك بالطاقة، ويحميك من مختلف الأمراض والالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكر، ودهون الكبد، وأمراض القلب، وغيرها.

ولكن، هل تعلم أن نظامك الغذائي يؤثر أيضًا على صحة بشرتك؟ على سبيل المثال، يشير الخبراء إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم أو مالح بشكل مفرط قد يؤدي إلى انتفاخ الجلد، لذا، إذا كنت تستيقظ كثيرًا بوجه منتفخ وتتساءل عن السبب، فقد يكون تناولك للملح هو السبب.

العلاقة بين النظام الغذائي المالح وانتفاخ الجلد

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فربما سمعتَ أن الإفراط في تناول الصوديوم قد يرفع ضغط الدم. وبالمثل، قد يؤثر النظام الغذائي المالح أيضًا على صحة الجلد ويؤدي إلى الانتفاخ، ويمكن أن يحدث هذا من خلال آليات مماثلة، في المقام الأول عن طريق التسبب في احتباس السوائل.

عندما تتناول الكثير من الملح، يحتفظ جسمك بالمزيد من الماء لموازنة مستويات الصوديوم، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، خاصة حول العينين والوجه، وأحيانًا اليدين أو القدمين.

تشمل الطرق الأخرى الشائعة التي يساهم بها النظام الغذائي المالح في انتفاخ الجلد ما يلي:

الجفاف: من المفارقات أن الإفراط في تناول الملح قد يُسبب جفاف الجسم أيضًا، فبينما يحاول الجسم الاحتفاظ بالماء لتخفيف الملح الزائد، قد يبدو الجلد منتفخًا بسبب احتباس الماء، وقد تشعر بالانتفاخ بشكل عام.

الالتهاب: قد يُسبب النظام الغذائي الغني بالصوديوم التهابًا في الجسم، مما قد يُسهم في انتفاخ الجلد، قد تؤدي الاستجابات الالتهابية إلى تراكم السوائل، خاصةً في المناطق الحساسة مثل تحت العينين.

كيفية تقليل انتفاخ الجلد الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالملح

تشير الدراسات إلى أن البالغين في جميع أنحاء العالم يستهلكون في المتوسط 4310 ملغ من الصوديوم (10.78 غرام من الملح) يوميًا، وهو أكثر من ضعف الحد الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو 2000 ملغ (5 غرام من الملح أو حوالي ملعقة صغيرة).

لتقليل تناول الملح فوائد عديدة، منها تقليل انتفاخ الجلد، ومن الاستراتيجيات الفعالة الأخرى:

اشرب كميات كبيرة من الماء لمساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد.

تناول نظام غذائي متوازن، يتضمن الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الكاملة.

تجنب الأطعمة المصنعة، والتي غالبًا ما تكون غنية بالملح.

شرب مدرات البول الطبيعية: أطعمة مثل الخيار والبطيخ.

بمجرد تقليل نظامك الغذائي المالح، وشرب الماء، واتباع نظام غذائي متوازن، وتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة التي قد تحتوي على أملاح الصوديوم، يجب أن ترى تحسنًا في حوالي 2-4 أسابيع.

أسباب أخرى لانتفاخ الجلد

قد ينتج انتفاخ الجلد عن عوامل مختلفة تتجاوز النظام الغذائي المالح، تشمل الأسباب الشائعة الحساسية، واحتباس السوائل بسبب الهرمونات، والجفاف، وأمراض الكلى والقلب، والحرمان من النوم، والالتهابات الناتجة عن حالات مثل الأكزيما.

يمكن أن يساهم احتقان الجيوب الأنفية، واستخدام الكورتيكوستيرويد، واضطرابات الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية، أيضًا في مشكلة الجلد.

علاوة على ذلك، قد يؤدي ضعف الدورة الدموية، والإصابات، والتقدم في السن، وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو حبوب منع الحمل إلى الانتفاخ، في حال استمرار الانتفاخ أو تفاقمه، استشر مقدم الرعاية الصحية للتقييم والعلاج المناسبين.