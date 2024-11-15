شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يروج لها على أنها صحية تحتوى على سكر "مخفى".. اعرف المعايير والان مع تفاصيل الخبر

أحد الأخطاء الشائعة هو شراء الأطعمة بسبب التسويق لها على أنها منتجات صحية، ومع ذلك، تحت هذه الادعاءات، قد يتم إخفاء كميات كبيرة من السكر المضاف على ملصق المكونات على أنها شيء أكثر صحة أو أناقة.

العديد من شركات الأغذية تستخدم كمية صغيرة من بعض الأطعمة الصحية أو الكاملة أو الطبيعية، وتضيف الكثير من السكر ومشتقات السكر والمواد المضافة الأخرى، وتسوق أغذيتها على أنها حقيقية أو كاملة أو طبيعية أو صحية.

وفقا لمواقع " ndtv"، "cnet" " healthline" فإن الأساس لنظام غذائي صحي هو تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، ولكن أقل فى الملح والسكريات وكذلك الدهون المتحولة المشبعة والمنتجة صناعياً، ولكن السؤال الذي لا يزال يضع الكثيرين في مواقف مربكة هو ما إذا كان "طعامك الصحي" صحيًا حقًا أم لا.

ومن هذه بين الأطعمة:

تحتوي أغلب أنواع حبوب الإفطار على كميات كبيرة من السكر، يحتوي بعضها على 32-40 جرامًا من السكر لكل نصف كوب، وللحصول على خيارات أكثر صحة، اختر الحبوب التي تحتوي على 4-10 جرامات من السكر لكل نصف كوب

1. حبوب الإفطار

2. الجرانولا

المكون الرئيسي بها هو دقيق الشوفان، فهو مصدر للألياف والفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، حتى لو كانت المنتجات تنص على أنها "حبوب كاملة" أو "مدعمة بالفيتامينات والمعادن"، فهذا لا يعني أنها خالية من السكر

3. ألواح الطاقة

تعد ألواح البروتين من الوجبات الخفيفة الشائعة، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات وأولئك الذين يحتاجون إلى وجبات مشبعة أثناء العمل، ومع ذلك، فإن العديد من ألواح البروتين مليئة بالسكر، وغالبًا ما تحتوي على كمية سكر أكبر من تلك الموجودة في الكعك أو البسكويت أو وعاء من الآيس كريم.

4. الزبادي المضاف إليه طعم

الزبادي صحي، لكن الأنواع المنكهة منه عادة ما تكون محملة بالسكر، قد تحتوي بعض ماركات الزبادي على كمية من السكر تعادل كمية الحلوى، يحتوي الزبادي المنكه على كمية زائدة من السكر، مما قد يجعلك مريضًا.

5. عصائر الفاكهة المعلبة

من المهم عدم الخلط بين العصائر المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة الكاملة، تحتوي المشروبات المصنعة مثل عصير الفاكهة أو كوكتيل عصير التوت البري على كمية لا بأس بها من السكر المضاف، بينما تحتوي العصائر الكاملة على (100٪ فاكهة) فقط على السكريات الموجودة في العصير المستخرج من الفاكهة أو ومع ذلك، من الجيد الحد من العصائر الكاملة في نظامك الغذائي.

تحتوي المشروبات الرياضية على كمية مماثلة من السكر في المشروبات الغازية، تحتوي بعضها على أكثر من 13 ملعقة صغيرة من السكر لكل زجاجة، هذه المشروبات التي تروي العطش "والغنية بالفيتامينات والمعادن" لاستعادة الطاقة، مفيدة فقط للرياضيين

7. الخبز البني

لا ينبغي أن يحتوي الخبز الصحي على أكثر من 2 أو 3 جرامات من السكر لكل شريحة، ومن الأفضل ألا يحتوي على مكونات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز أو عصير القصب المبخر.

ذكر التقرير أنه يجب الانتباه إلى المكونات التي يحتوى عليها المنتج فمثلا إحدى القواعد البسيطة التي يجب اتباعها هي: إذا كان المنتج يأتي من نبات، فتناوله، وإذا كان مصنعًا في نبات، فلا تأكله".

وقال التقرير أن الأطعمة هذه تحتوي على "كميات كبيرة من السكريات المخفية"، كما شاركت أيضًا قاعدة بسيطة يمكن أن تساعد الناس في تحديد ما هو صحي بالنسبة لهم وما هو غير صحي.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النظام الغذائي الصحي يتألف من مزيج من أنواع مختلفة من الأطعمة، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب (القمح والشعير والذرة والأرز) إلى جانب الجذور النشوية ( مثل البطاطس)، علاوة على ذلك، يجب أن يشمل النظام الغذائي الفواكه والخضراوات.