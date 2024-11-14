شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع حالات الحصبة فى العالم بواقع 10.3 مليون فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه وفقًا لتقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، كان هناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون حالة إصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 20% عن عام 2022، إن التغطية غير الكافية للتحصين على مستوى العالم هي التي تدفع إلى زيادة الحالات.

وأضافت، إنه يمكن الوقاية من مرض الحصبة من خلال جرعتين من لقاح الحصبة، ومع ذلك، فإن أكثر من 22 مليون طفل فاتتهم الجرعة الأولى من لقاح الحصبة في عام 2023. وعلى مستوى العالم، تلقى ما يقدر بنحو 83% من الأطفال الجرعة الأولى من لقاح الحصبة العام الماضي، بينما تلقى 74% فقط الجرعة الثانية الموصى بها.

وأوضحت، إن التغطية بنسبة 95% أو أكثر من جرعتين من لقاح الحصبة ضرورية في كل بلد ومجتمع لمنع تفشي المرض وحماية السكان من أحد أكثر الفيروسات البشرية عدوى في العالم.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لقد أنقذ لقاح الحصبة أرواحًا أكثر من أي لقاح آخر خلال السنوات الخمسين الماضية، ولإنقاذ المزيد من الأرواح ومنع هذا الفيروس القاتل من إيذاء الفئات الأكثر ضعفًا، يتعين علينا الاستثمار في التحصين لكل شخص، بغض النظر عن مكان إقامته".

وأضافت ماندي كوهين، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن عدد حالات الإصابة بالحصبة يتزايد في جميع أنحاء العالم، مما يعرض الأرواح والصحة للخطر، إن لقاح الحصبة هو أفضل وسيلة حماية لدينا ضد الفيروس، ويجب أن نستمر في الاستثمار في الجهود الرامية إلى زيادة فرص الحصول عليه".

ونتيجة للفجوات العالمية في تغطية التطعيم، شهدت 57 دولة تفشيات كبيرة أو مدمرة للحصبة في عام 2023، مما أثر على جميع المناطق باستثناء الأمريكتين، ويمثل زيادة بنحو 60% مقارنة بـ 36 دولة في العام السابق، وشهدت مناطق منظمة الصحة العالمية في أفريقيا وشرق المتوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة، ووقع ما يقرب من نصف جميع حالات التفشي الكبيرة والمدمرة في المنطقة الأفريقية.

حصيلة وفيات غير مقبولة بسبب ارتفاع حالات الحصبة..

وتُظهِر البيانات الجديدة أن ما يقدر بنحو 107500 شخص، معظمهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، لقوا حتفهم بسبب الحصبة في عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 8% عن العام السابق، إلا أن عددًا كبيرًا جدًا من الأطفال لا يزالون يموتون من هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، ويعود هذا الانخفاض الطفيف في الوفيات بشكل رئيسي إلى حدوث زيادة في الحالات في البلدان والمناطق التي يقل فيها احتمال وفاة الأطفال المصابين بالحصبة، وذلك بسبب الوضع الغذائي الأفضل والقدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقالت المنظمة، إنه حتى عندما ينجو الناس من الحصبة، يمكن أن تحدث آثار صحية خطيرة، بعضها يستمر مدى الحياة، الرضع والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة الناجمة عن المرض، والتي تشمل العمى والالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ (عدوى تسبب تورم الدماغ وتلفه المحتمل).

مع تزايد حالات الحصبة وتفشيها، أصبح هدف القضاء على الحصبة في العالم، كما هو منصوص عليه في أجندة التحصين 2030، مهددًا، ففي جميع أنحاء العالم، حققت 82 دولة القضاء على الحصبة أو حافظت عليها بحلول نهاية عام 2023، وفي هذا الأسبوع فقط، تم التحقق من أن البرازيل قضت على الحصبة، مما يجعل منطقة الأمريكتين التابعة لمنظمة الصحة العالمية خالية مرة أخرى من الحصبة المتوطنة، وباستثناء المنطقة الأفريقية، نجحت دولة واحدة على الأقل في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية في القضاء على المرض.

وقالت، إننا في حاجة إلى بذل جهود عاجلة ومستهدفة من جانب البلدان والشركاء، وخاصة في المناطق الأفريقية وشرق البحر الأبيض المتوسط، وفي البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات والمعرضة للخطر، لتطعيم جميع الأطفال بالكامل بجرعتين من لقاح الحصبة، وهذا يتطلب تحقيق برامج التحصين الروتينية عالية الأداء والحفاظ عليها، وتنفيذ حملات عالية الجودة وتغطية واسعة النطاق عندما لا تكون هذه البرامج كافية لحماية كل طفل.

وأوضحت، إنه يتعين على البلدان وشركاء التحصين العالميين أيضاً تعزيز مراقبة الأمراض، بما في ذلك شبكة المختبرات العالمية للحصبة والحصبة الألمانية، وتعد المراقبة القوية للأمراض أمراً بالغ الأهمية لتحسين برامج التحصين والكشف عن تفشي الحصبة والاستجابة السريعة لها من أجل التخفيف من حجمها وتأثيرها.