شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك من الخرف بـ4 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

الخرف من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على ممارسة الحياة اليومية للشخص، وتجعله غير قادر على التركيز أو القيام بأي نشاط حتى لو بسيط.

ووفقا لموقع today، تكشف ويندي سوزوكي، عالمة الأعصاب بجامعة نيويورك، وهي مؤلفة كتابين عن القلق والصحة الإدراكية، بعض النصائح للحماية من الخرف، ومنها:

- إعطاء الأولوية للنوم

النوم ثماني ساعات متواصلة كل ليلة، والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وتعد من أهم النصائح للحفاظ على صحة المخ، فيعتبر النوم مهمًا جدًا لصحة الإدراكية على المدى الطويل، وتزيد من الشعور بالنشاط وإدراج المزيد من الأشياء في الجدول اليومي للشخص.

كما أظهرت الأبحاث الحديثة أن النوم بانتظام أقل من خمس أو ست ساعات في الليلة يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 30% إلى ضعفين، مقارنة بمن ينامون سبع أو ثماني ساعات في الليلة.

- التأمل

بمجرد الإستيقاظ يمكنك تناول مشروبك المفضل، والقيام بتماريين التأمل، فهذا يزيد من فرص التركيز للشخص، فقد يساعد التأمل أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالخرف، لأنه يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم والقلق، وهما عاملان من عوامل الخطر للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، كما تظهر الأبحاث.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

الأبحاث تظهر أن ممارسة التمارين الهوائية لمدة 10 دقائق يوميًا، مثل الرقص أو المشي السريع كافية لتعزيز نشاط الدماغ، فالهدف هو "رفع معدل ضربات القلب".

- نظام غذائي يركز على صحة الدماغ

اتباع النظام الغذائي المتوسطي فهو الأكثر صحة للشخص، فيعتمد علي خطة الوجبات الأولوية للحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك، والتي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ، كما أن الخطة منخفضة في السكر والصوديوم والأطعمة فائقة المعالجة، وقد أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب وزيادة طول العمر.

- الحفاظ على الصدقات

أظهرت الأبحاث أن الحفاظ على شبكة اجتماعية قوية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 26%، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم علاقات اجتماعية أقل.

