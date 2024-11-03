شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فواكه تعزز مستويات البروتين لديك بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن الفواكه معروفة بتوفير الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، فإن بعض الفواكه غنية بشكل مدهش بالبروتين، ما يجعلها مكونات مهمة لنظام غذائي متوازن، وعلى الرغم من أن الفواكه ليست غنية بالبروتين مثل البقوليات أو المكسرات أو منتجات الألبان، إلا أنها يمكن أن توفر مكملًا بروتينيًا ممتازًا يمكنه تلبية الاحتياجات الغذائية بشكل عام، وخاصة للنباتيين الذين يرغبون في توسيع مصادر البروتين في أنظمتهم الغذائية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي كمية البروتين التي يحتاجها الشخص البالغ؟

بشكل عام، يحتاج الشخص البالغ إلى 0.8 جرام من البروتين يوميًا لكل كيلوجرام، وبالتالي، قد يحتاج الشخص الذي يزن 70 كيلوجرامًا إلى حوالي 56 جرامًا من البروتين يوميًا، وقد تختلف المتطلبات باختلاف الأعمار ومستويات الأنشطة التي يمارسها الشخص والأهداف الصحية، فعلى سبيل المثال، قد يحتاج الشخص الرياضي إلى حوالي 1.2 إلى 2 كيلوجرام، ويحتاج كبار السن إلى كميات مماثلة من البروتين لمنع فقدان كتلة العضلات.

فيما يلى.. 4 فواكه غنية بالبروتين الجوافة

تعتبر الجوافة من أكثر الفواكه الغنية بالبروتين، حيث يحتوي كوب واحد منها على حوالي 4.2 جرام من البروتين، كما أن الجوافة غنية بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة التي تجعلها مجموعة غذائية متكاملة، ويمكنك مزج الجوافة مع القليل من الزبادي أو الحليب والموز وبعض بذور الشيا للحصول على المزيد من البروتين.

التوت

التوت هو مصدر أقل شهرة ولكنه ممتاز للبروتين، حيث يوفر حوالي 2 جرام لكل كوب، إنه غني بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي، فقط امزجي التوت مع الزبادي والموز، ثم ضعي بذور الشيا أو المكسرات أو المزيد من التوت الطازج، كما يمكن تناول التوت المجفف للحصول على البروتين.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على حوالى 3 جرامات من البروتين لكل كوب وهو غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم والألياف، ويمكن مزج الأفوكادو مع الزبادي لتعزيز مدخول البروتين.

الموز

على الرغم من أن الموز ليس غنيًا بالبروتين مثل الفواكه الأخرى في هذه القائمة، إلا أنه لا يزال يحتوي على حوالي 1.3 جرام لكل كوب، إنه متعدد الاستخدامات للغاية ويتناسب جيدًا مع الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين لتعزيز قيمته الغذائية، كما أن الموز غني أيضًا بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين ب6.