الخليج اليوم .. أمير قطر يستقبل الشرع والوفد المرافق له في مطار حمد الدولي (صور)

وصل رئيس سوريا أحمد الشرع إلى قطر في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة بعد توليه منصبه وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه لدى وصوله ووفده المرافق إلى مطار حمد الدولي.

وكتبت وكالة "قنا" القطرية: "تقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مستقبلي أخيه الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد".

وأضافت: "كما كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس": "نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في زيارته الرئاسية الأولى إلى قطر، الدولة التي وقفت مع السوريين منذ البداية ولم تتخلَّ عنهم".

وتأتي هذه الزيارة بعد عودة الشرع مؤخراً من زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، ترأس خلالها وفداً سورياً التقى برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقد وصفت الأوساط الإماراتية تلك الزيارة بأنها "ناجحة بكل المقاييس".