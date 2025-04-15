شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جرائم الاحتلال.. استشهاد 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 7 في غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شاب متأثرًا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.كما هاجم مستوطنون منطقة الأغوار وأريحا، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامن ذلك مع اعتقال شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، منازل وخيامًا للنازحين في مدينتي غزة وخان يونس.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 6 شهداء من تحت أنقاض منزل في جباليا شمال قطاع غزة.فيما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، التي تتعرض المناطق الشرقية والغربية منها لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال، تسبب في اشتعال النيران في عددٍ من المنازل.