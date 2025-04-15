شكرا لقرائتكم خبر عن عقب زيارة الشرع.. الإمارات تستأنف الرحلات الجوية مع سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات استئناف الرحلات الجوية مع سوريا.

وأكدت أنه يجري التنسيق لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل، بما يعزز حركة المسافرين والشحن بين البلدين.

ويأتي ذلك عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبوظبي أمس، ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.