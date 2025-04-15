شكرا لقرائتكم خبر عن جراء الاعتداءات الإسرائيلية.. خروج آخر مستشفى في غزة عن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الاعتداءات على الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الأهلي المعمداني - آخر مستشفى عامل في مدينة غزة - خرج عن الخدمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس أن 40 مريضًا حالتهم حرجة للغاية، بينما أُجْلِي المرضى الخمسون المتبقون إلى مراكز طبية أخرى قبل بدء الهجوم بوقت قصير.وبينت أن الوضع حرج والإمدادات الطبية بجميع أنواعها الآن منخفضة للغاية، وأعربت هاريس عن قلقها على سلامة الكوادر الصحية في مستشفى الأهلي المعمداني.من ناحية أخرى، أدانت دولة فلسطين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اختطاف الشعب الفلسطيني وخنق جميع مظاهر حياته ومقوماتها من خلال مواصلة الاعتداءات على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ذلك يأتي امتدادًا لجرائم الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كان آخرها تصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، وكذلك ما تتعرض له مدينتا جنين وطولكرم ومخيماتهما من توسيع للعدوان، وهدم للمنازل وتجريف البنية التحتية، وتعميق النزوح القسري بين الفلسطينيين في المناطق المحيطة بالمخيمات، هذا بالإضافة لجرائم الاستيطان والمستوطنين وإرهابهم.وأشارت إلى تتابع انتهاكات وجرائم الإبادة والتهجير والضم التي يرتكبها الاحتلال مع الدول ومكونات المجتمع الدولي، لوقف الإبادة وخطواته أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد فرص إحياء عملية السلام.