الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 36 شخصا في قصف أمريكي استهدف مصنعا للسيراميك بصنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن ارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء قصف أمريكي استهدف مصنعا للسيراميك في ضواحي صنعاء إلى 36 شخصا معظمهم من المدنيين.

وقال يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" اليمنية إن "القصف الذي شنه طيران العدوان الأمريكي على مصنع السواري للسيراميك أسفر عن سقوط ستة شهداء و 30 جريحا جلهم من المدنيين العاملين في المصنع والمنازل والمزرعة المجاورة له".

وأشار الحاضري إلى أنه من بين الجرحى خمسة أطفال وامرأة.

وأدانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين "العدوان الأمريكي على اليمن واستهدافه بالقصف المباشر للأعيان المدنية والمدنيين".

ووفق تصريحات الحاضري، "ارتفع عدد القتلى والجرحى جراء القصف الأمريكي على اليمن منذ 16 مارس الماضي وحتى اليوم الاثنين إلى 370 منهم 123 قتيلا جلهم من المدنيين".

وشنت الولايات المتحدة مساء أمس الأحد، ثلاث غارات جوية مستهدفة مصنع السواري للسيراميك في منطقة اليتمة بمديرية بني مطر غربي صنعاء، حسب تصريحات الحوثيين وشهود عيان.

ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات حول هذا الهجوم.

وأصدر الحوثيون عقب القصف، بيانين منفصلين، أعلنوا فيهما تنفيذ هجمات صاروخية وجوية استهدفت مواقع إسرائيلية إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في محافظة حجة شمال البلاد نوع "ام كيو - 9" هي الرابعة خلال أسبوعين.

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

المصدر: "أسوشيتد برس"