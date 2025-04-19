الخليج اليوم .. القبض على 4 أشخاص نشروا إعلانات حملات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن دوريات الأمن العام في العاصمة المقدسة قبضت على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم آخر لارتكابهم عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات حملات حج وهمية مضللة تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

قبل ذلك، أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن شرطة منطقة مكة قبضت على مواطن جراء نشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

في الأثناء، شددت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس" على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج 2025 على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة الحجاج.