الخليج اليوم .. الملك سلمان يكرم عشرات المقيمين في السعودية لتبرعهم بالدم عدة مرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا بالموافقة على تكريم عشرات المقيمين بالمملكة بعد تبرعهم بالدم عدة مرات.

ووافق الملك السعودي، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ115 مقيما لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونشرت الوكالة السعودية أسماء المكرمين الـ115 الحاصلين على ميدالية الاستحقاق.

وسبق وأن كرمت السعودية متبرعين بالدم بميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة بعد تبرعهم عشر مرات.

وفي سبتمبر الماضي، أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التبرع بالدم عمل خيري نبيل يحمل فوائد للمتبرع قبل المستفيد منه، وحددت، 4 فوائد للتبرع بالدم، وهي: الاطمئنان على صحتك من خلال الفحص الطبي قبل التبرع، وخفض مخاطر الإصابة ببعض أمراض القلب.

كما نوهت بأن التبرع يعوض خلايا الدم بخلايا جديدة، إلى جانب مساهمته في إنقاذ حياة الآخرين.

وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن التبرع بالدم له آثار إيجابية على الصحة، فتبعا للخبراء في مركز "نيكولايف" الصحي الروسي فإن الذين يتبرعون بالدم باستمرار لديهم القدرة على تحمل فقدان الدم أكثر من غيرهم في الحالات الطارئة، كما أن الرجال الذين يتبرعون بالدم هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبينت بعض البحوث والدراسات أيضا أن التبرع بالدم يساعد على الوقاية من أمراض تصلّب الشرايين والنقرس وأمراض الكبد والأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، ويحسن عمل الأعضاء المنتجة لخلايا الدم، وينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة.