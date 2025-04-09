الخليج اليوم .. السعودية والعراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والدفاعي، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز من وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، استعرضا خلاله تطور العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.

وكتب وزير الدفاع السعودي في حسابه على منصة "إكس": "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي معالي وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي".

وأضاف: "استعرضنا خلاله تطور العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، وبحثنا مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار".

وكان وزير الدفاع السعودي ناقش مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، في اتصال هاتفي، مساء الاثنين الماضي، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي.