الخليج اليوم .. الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية بالكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، التي تنعقد الأربعاء في دولة الكويت، حيث يترأس وفد الدولة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويضم الوفد كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.

وستناقش الاجتماعات، مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، إلى جانب استعراض التقارير السنوية ومراجعة الأداء المالي للعام 2024، واعتماد الخطط التنموية للمرحلة المقبلة، في ضوء التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.

وتشمل هذه الاجتماعات، مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

كما يعقد على هامش الاجتماعات، الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب، والذي يبحث في التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، ويستعرض جهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة.