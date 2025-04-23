الخليج اليوم .. ألمانيا.. رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا يدعو قطر إلى ضخ استثمارات في بلاده

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قام هندريك فوست رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية برفقة ممثلين عن قطاع الأعمال الألماني، بزيارة قطر بهدف جذب استثمارات عربية وتعزيز فرص التعاون التجاري المشترك.

وفي غرفة التجارة القطرية، التقى السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بنحو 60 رجل أعمال قطريا أبدوا انفتاحا مبدئيا، لكنهم عبروا أيضا عن شكوكهم في قدرة ألمانيا التنافسية.

وأكد رئيس حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، أن المفوضية الأوروبية انتهجت مؤخرا مسارا صناعيا أكثر براغماتية وبالتالي أفضل، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة ستعاود الاضطلاع بدور ريادي في أوروبا.

وأفاد بأن "ألمانيا عادت إلى المسار الصحيح"، موضحا أنه يريد "فتح فصل جديد في العلاقات بين قطر وألمانيا".

وكان من بين أعضاء الوفد المرافق لفوست رئيسا مجموعتي الطاقة الكبيرتين "يونيبر" و"آر دبليو إي"، ميشائيل ليفيس وماركوس كريبر، بالإضافة إلى رئيس مجموعة "تيسنكروب" الصناعية، ميغويل أنجيل لوبيز بوريغو، حيث سعى هؤلاء إلى التواصل مع رجال الأعمال القطريين ذوي الملاءة المالية العالية.

وتعد قطر مستثمرا رئيسيا بالفعل في ولاية شمال الراين وستفاليا وألمانيا عموما، فعلى سبيل المثال يمتلك صندوق الثروة السيادي القطري حوالي تسعة بالمئة من أسهم شركة "آر دبليو إي".

ويأمل قطاع الصناعة في الولاية الواقعة غربي ألمانيا في عقد صفقات مع قطر لتأمين إمدادات الهيدروجين، بما يدعم تحول الصناعة المحلية إلى إنتاج صديق للمناخ.

كما التقى فوست أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالإضافة إلى وزيري الصناعة والطاقة، وجرت هذه اللقاءات بعيدا عن وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يواصل فوست رحلته يوم الخميس برفقة الوفد الاقتصادي الألماني إلى الإمارات.

المصدر: د ب أ