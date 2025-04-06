شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": نحو 1.9 مليون شخص في غزة تعرضوا لتهجير قسري متكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم /السبت/، أن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، بمن فيهم آلاف الأطفال، تعرضوا لتهجير قسري متكرر وسط القصف والخوف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأضافت الوكالة - عبر حسابها على منصة "إكس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تسبب في موجة أخرى من النزوح طالت آثارها ما يزيد عن 142 ألف شخص.



وفي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب المحافظة.



وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق تمت معالجتهم ميدانيا.



وفي السياق ذاته، قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة منزل المواطن حسن علي الديك في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق مدينة الخليل، وأطلقوا كلابهم البوليسية صوب المنزل.



كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إلى قرية دير رازح ببلدة دورا جنوب غرب الخليل أو الخروج منها، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين مسلحين القرية.