شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منزل وخيمة جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على منزل وخيمة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمدينة خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس.