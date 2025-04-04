اخبار الخليج

استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منزل وخيمة جنوب قطاع غزة

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منزل وخيمة جنوب قطاع غزة 1/2
  • استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منزل وخيمة جنوب قطاع غزة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منزل وخيمة جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على منزل وخيمة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمدينة خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا