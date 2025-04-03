الخليج اليوم .. في إطار جهود المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة

في إطار دوره الإنساني، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالاً غذائية على الفئات المحتاجة في مناطق البقاع الغربي وعكار والضنية شمال لبنان، إذ استفاد منها 828 أسرة.

مركز الملك سلمان للإغاثة وزع نحو 467 سلة غذائية في بيروت

كما استمر في توزيع نحو 467 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مدينة بيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها 2.335 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة الشتوية العاجلة في لبنان للعام 2025.

إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 140 حقيبة ملابس للأسر ذات الاحتياج في محافظة حلب السورية، إذ استفاد منها 140 أسرة، في الوقت ذاته قدمت السعودية نحو 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بربر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان إذ استفاد منها 12.811 فردًا ، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025.

المساعدات السعودية لـ السودان

في السياق ذاته، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة، 800 سلة غذائية في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها 4.720 فردًا من الفئات المحتاجة والنازحة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان، ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، وتحقيقًا للأمن الغذائي.