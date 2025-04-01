شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالرصاص وإحراق مزرعتين و3 مركبات في هجوم للمستوطنين على جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص، وأحرقت مزرعتان للماشية وثلاث مركبات، مساء اليوم /الثلاثاء/، في هجوم شنه مستوطنون إرهابيون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية دوما جنوب نابلس.



وقال رئيس المجلس القروي في دوما، سليمان دوابشة، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن نحو 300 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من القرية، وأحرقوا ثلاثة مركبات، ومزرعتين للماشية بشكل جزئي، قبل أن يتمكن الأهالي من صدهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه المستعمرون تجاه أهالي القرية.



وأشار دوابشة إلى أن فرق متطوعين من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق، مشيرا إلى أن الهجوم تم بالتزامن مع نصب جيش وشرطة الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل القرية.



بدوره، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب (35 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، وآخر (45 عاما) بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل (17 عاما) بالرصاص "المطاطي" في عينه، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.



وفي السياق ذاته، أغلق مستوطنون، مساء اليوم، منطقة نبع العوجا شمال أريحا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين كانوا يتنزهون في المنطقة.



وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، حسن مليحات، لـ"وفا"، إن مستوطنين استولوا على منطقة النبع وأعلنوها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المواطنين البدو من التزود بمياه الشرب وسقاية مواشيهم.



من جانبه، قال مدير نادي الأسير في محافظة أريحا والأغوار، عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين كانوا يتنزهون في المنطقة جميعهم من محافظة الخليل.