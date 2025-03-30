شكرا لقرائتكم خبر عن 122 مليون زائر للحرمين و16.5 مليون معتمر خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس غازي الشهراني، أن عدد ضيوف الرحمن الذين توافدوا إلى الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك بلغ 122,286,712 زائر.

وأفاد بأن إجمالي عدد المعتمرين وصل إلى 16,558,241 معتمر، بينما بلغ عدد المصلين 92,132,169 في المسجد الحرام و30,154,543 في المسجد النبوي.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب عن أصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وانطلقت احتفالات عيد الفطر المبارك اليوم الأحد فى 9 دول عربية ، عقب ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وتشمل الدول التى تحتفل اليوم بأول أيام عيد الففطر المبارك ( الإمارات والسعودية واليمن وقطر والكويت وفلسطين ولبنان والبحرين.

ورسميًا أدى الرؤساء والملوك العرب صلاة عيد الفطر فى المساجد صباح اليوم؛ حيث أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد في قصر السلام بجدة وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين التهاني بهذه المناسبة.

كما أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفى البحرين ، أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع قصر الصخير، برفقة كبار أفراد العائلة المالكة ، ورئيسي مجلسي الشورى والنواب.

وفى الكويت أدى ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير ومعه كبار الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.