شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع يعين وزيرة "مسيحية" لحقيبة الشئون الاجتماعية والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، تعيين السياسية هند قبوات في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة.

قبوات هي سياسية وباحثة سورية من أصول مسيحية، وأستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية التابع لـ"جامعة جورج ماسون"، كما اختيرت لعضوية اللجنة التحضيرية لـ"مؤتمر الحوار الوطني في سوريا 2025".

وشغلت منصب النائبة السابقة لرئيس مكتب "هيئة التفاوض" في جنيف، وأستاذة زائرة في قسم المفاوضات لدى كلية الحقوق في "جامعة هارفارد"، وكانت عضوة "الهيئة العليا للمفاوضات".

تحمل درجة ماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية "فليتشر" للقانون والدبلوماسية في "جامعة تافتس" في الولايات المتحدة.

هذا وأعلن الشرع اليوم السبت، عن تشكيل حكومة انتقالية، وذلك في تطور كبير في عملية الانتقال بعد 4 أشهر على إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبحسب الإدارة السورية الجديدة فإن الحكومة الجديدة تضم كفاءات من مختلف الأطياف.

وفي بداية المراسم، قال الرئيس السوري: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة للمضي نحو المستقبل". وأضاف أن "الحكومة الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة".