الخليج اليوم .. يوم الاثنين.. عيد الفطر في مصر وسلطنة عمان وهذه الدول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت مصر وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق وإيران وماليزيا وعدة دول أخرى، اليوم السبت، أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد الموافق 30 مارس/آذار، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المُبارك.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها أعلنه الدكتور نظير عياد، مفتي البلاد من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ.

وأعلن مفتي عام الأردن، أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن القاضي الشرعي في دمشق، أحمد محمد حمادة، أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان، والاثنين 31 مارس، هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

كما أعلنت ‎إندونيسيا وماليزيا وبروناي وباكستان والهند وبنغلاديش رسميا أن الاثنين هو أول أيام العيد.

وجاء في بيان لمركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات "إندونيسيا تعلن أن الاثنين 31 مارس يوم عيد الفطر السعيد نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال".

كما قال في بيان آخر: "غربت الشمس الآن في بروناي وعيد الفطر فيها سيكون يوم الاثنين، نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة بالعين المجردة".

أيضاً أعلن مكتب حامل الأختام الملكية الماليزى سيد دانيال سيد أحمد أن تحرى رؤية هلال شهر شوال سيكون مساء غد الأحد الموافق الثلاثين من مارس / آذار 2025 م ، وذلك فى 29 موقعا فى جميع أنحاء البلاد لتحديد موعد عيد الفطر .

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن المكتب قوله فى بيان أنه سيتم الإعلان عن أول أيام عيد الفطر غدا الأحد .

كما أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن يوم بعد غد الاثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 مارس.

وأوضح المجلس في بيانه أن آخر يوم في رمضان سيكون الأحد 30 رمضان، نظراً لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في كبرى المدن الأسترالية مثل سيدني وبيرث، ما يجعل رؤيته مستحيلة شرعاً.

الأحد.. عيد الفطر في السعودية

فيما أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

كما أعلنت الإمارات وقطر والكويت والبحرين أن يوم غد الأحد هو أول أيام شهر شوال.