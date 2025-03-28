الخليج اليوم .. البرهان يستقبل وفدا سعوديا لبحث دعم مرحلة ما بعد الحرب في السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالعلاقات مع السعودية خلال استقباله الوفد السعودي الزائر لبورتسودان لبحث الدعم لمرحلة ما بعد الحرب في السودان.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم تأكيده طلب بلاده مساعدة سعودية عاجلة لإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية، لا سيما مع التحديات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها السودان حاليا.

وجاءت زيارة الوفد السعودي، الذي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وصندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة، لبحث الاحتياجات العاجلة للسودان، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفقًا لما أوردته صحيفة "العربية.نت".





على الجانب الميداني، شن الطيران الحربي السوداني غارات صباح اليوم استهدفت قوات "الدعم السريع"، أسفرت عن تدمير أكثر من 20 عربة عسكرية كانت تحاول الفرار عبر طريق الصادرات في منطقة رهيد النوبة.

وفي ذات السياق، قامت قوات "درع السودان" (المساندة للجيش السوداني) بعمليات تمشيط في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بعد اشتباكات دامية استمرت لساعات، تكبَّدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

كما أعلن الجيش السوداني مقتل حسين كريم، قائد قوات الدعم السريع في غرب أم درمان، بعد استهدافه بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة.

إلى ذلك، انتشرت القوات السودانية في مواقعها الاستراتيجية بولاية الخرطوم؛ لتأمين المنطقة واستئناف مهامها بشكل فوري.