شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 29 في حادث غرق غواصة بمحافظة البحر الأحمر المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين، إثر حادث غرق غواصة للرحلات الترفيهية قبالة سواحل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأفادت الوزارة في تقرير لها، أمس، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية.

وذكر محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن الجهات المعنية تُجري الآن تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.