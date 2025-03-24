شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": سقوط 730 شهيدًا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين عن استشهاد 730 فلسطينيًا منذ استئناف ضربات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، على قطاع غزة، مؤكدة أن 61 شهيدًا نقلوا إلى المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 730 شهيدًا، و1367 إصابة" منذ فجر الثلاثاء في 18 مارس الحال، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفيات قطاع غزة "61 شهيدًا منهم 4 انتشلوا من تحت الأنقاض، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا "لايزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 50082 شهيدا و113408 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

ونشرت الوزارة قائمة مفصلة بأسماء 15613 طفلًا فلسطينيًا استشهدوا خلال الحرب في قطاع غزة.