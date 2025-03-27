شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: شهيد بقصف إسرائيلى على منطقة قاع القرين فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهيد بقصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، رفضها لكل من يساهم في قمع أبناء شعبها أو يزج بهم في معارك لا تخدم المصالح الوطنية، وطالبت عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، حركة حماس بالتوقف عن الممارسات التي تضر بأبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بقطاع غزة: "شعبنا يريد حلا سياسيا يعيد الأمن والسلام دون تهجير أو مزيد من الدمار"، مطالبه بوقف الحرب وإنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع.

وتدعو عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، للمشاركة في جمعة الغضب يوم الجمعة المقبلة ضد حركة حماس.