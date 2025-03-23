شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى شن غاراته على بلدات وقرى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي أعماله الاستفزازية، ويشن غارات عدائية على بلدات وقرى بجنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة بعلبك على علو متوسط، وأجواء مدينة الهرمل.

وأضافت الوكالة، أن مسيرة معادية إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة صور وبلدات القضاء وصولاً حتى ضفاف الليطاني منطقة القاسمية.

وأشارت الوكالة، إلى أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا صباح اليوم، حيث شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة في بلدة عيتا الشعب، موضحة وقوع إصابات، كما تعرض بعد منتصف الليلة الماضية مقهى في منطقة المطل في بلدة عيتا الشعب، لاستهداف مباشر بقصف مدفعي إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة فيها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.