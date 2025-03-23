شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقه 4 أيام.. استئناف حركة الملاحة في ميناء الغردقة المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بمصر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر المصرية -الذي أغلق الأربعاء الماضي- أمام الحركة الملاحية وذلك بعد استقرار الرياح وتحسن الأحوال الجوية.
وأشارت الهيئة في بيانٍ لها مساء السبت، إلى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية في الميناء.
وأشارت الهيئة في بيانٍ لها مساء السبت، إلى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية في الميناء.