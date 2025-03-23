شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقه 4 أيام.. استئناف حركة الملاحة في ميناء الغردقة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بمصر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر المصرية -الذي أغلق الأربعاء الماضي- أمام الحركة الملاحية وذلك بعد استقرار الرياح وتحسن الأحوال الجوية.

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها مساء السبت، إلى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية في الميناء.

