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بعد إغلاقه 4 أيام.. استئناف حركة الملاحة في ميناء الغردقة المصري

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واس - القاهرة 0 تبليغ

بعد إغلاقه 4 أيام.. استئناف حركة الملاحة في ميناء الغردقة المصري

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بمصر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر المصرية -الذي أغلق الأربعاء الماضي- أمام الحركة الملاحية وذلك بعد استقرار الرياح وتحسن الأحوال الجوية.
وأشارت الهيئة في بيانٍ لها مساء السبت، إلى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية في الميناء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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