شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى فى 5 حقائب بالحكومة الصومالية من بينها وزارة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين، عن تعديل وزاري جديد في 5 وزارات بالحكومة الفيدرالية، وعلى رأسها وزارة الدفاع، وذلك في إطار تعزيز العمل الحكومي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.



وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم هم : جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي، وزيرا للدفاع، وعبد القادر محمد نور، وزيرا للموانئ والنقل البحري، ومحمود أحمد آدم (غيسود)، وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد فارح نوح، وزيرا للنقل والطيران المدني، ومحمد عبد القادر علي، وزيرا للشباب والرياضة.



وأشارت إلى أنه تم تعيين نواب للوزراء في المناصب التالية، محمود عبد القادر حاجي (جيغو)، نائبا لوزير النقل والطيران المدني، وزهور حاجي علسو حسن، نائبة لوزير الطاقة والمياه، وسلب أحمد فرين، نائبا لوزير الأمن الداخلي، ومحمود عبد الله أحمد (أبوكاتي)، نائبا لوزير التجارة والصناعة، وآمنة حسين علي، نائبة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، وحسين علي حاجي، نائبا لوزير البيئة وتغير المناخ.



كما جرى تعيين فرتون عبد القادر فارح، نائبة لوزير الموانئ والنقل البحري، ومحمد آدم محمد (بيدوا جاني)، نائبا لوزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ومحمد حسين أبوكر (غارحو)، نائبا لوزير الأشغال العامة والإعمار والإسكان، وذهب سوسو موني، نائبة لوزير الشباب والرياضة، وعثمان أحمد معو، نائبا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.