شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: القمة أكدت الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية غير العادية قدمت بديلًا واضحًا وعمليًا وواقعيًا لمقترح إخراج الفلسطينيين، من خلال خطة أعدتها مصر بالتعاون مع فلسطين، وأصبحت بعد اعتمادها من القمة، خطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية والمجتمعات العربية والأمة العربية.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني د. محمد مصطفى، في ختام أعمال القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس الثلاثاء بالقاهرة،: القمة العربية أكدت الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات وأفكار تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي صورة وبأي مسمى.

الوضع القانوني لغزة

وأوضح أبو الغيط أن الخطة المصرية العربية تستهدف إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة، وهناك وسائل لحشد التمويل العربي والدولي، وفي إطار يحافظ على الوضع القانوني لغزة جزءًا من الدولة الفلسطينية.

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وأفاد بأن البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية، عبر بوضوح عن أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي، وأن مفهوم العرب للسلام هو رؤية الدولتين التي لا بدّ من العمل عليها لمنح أفق سياسي وأمل للشعب الفلسطيني.

خطوة مهمة إلى الأمام

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى: خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة تمثل أملًا وخطوة مهمة إلى الأمام، وفلسطين ستعمل مع جميع الأطراف لتنفيذها.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب توافر مجموعة من العوامل الأساسية، من بينها إطار سياسي مناسب، وإطار أمني متكامل، وإطار حوكمة فعال.

وأوضح أن فلسطين ستعمل مع الدول العربية والمؤسسات الدولية لتوفير البيئة الضرورية لإنجاح إعادة الإعمار، تمهيدًا لاستكمال المشروع السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



عرقلة إعمار غزة

وأفاد رئيس الوزراء الفلسطيني بأن الوضع في قطاع غزة يتطلب تحركًا جادًا للخروج بها إلى مرحلة مختلفة، مشددًا على أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه لتجاوز العقبات التي تعرقل عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وأكد أن إسرائيل هي المسؤول الأول عن الوضع الكارثي في قطاع غزة، معربًا عن مخاوفه من محاولات الاحتلال تعطيل جهود إعادة الإعمار، وإفشال أي مساعٍ لإعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.

وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي حوارًا فلسطينيًا شاملًا لتجاوز القضايا العالقة، مؤكدًا أن الجميع يدرك خطورة عدم إنجاز عملية إعادة الإعمار، وعدم توحيد غزة والضفة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية برمتها.