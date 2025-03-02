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حتى منتصف أبريل.. الاحتلال يوافق على مقترح تمديد الهدنة في غزة

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أ ف ب - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق الاحتلال على مقترح أمريكي بتمديد الهدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي الذي من المقرر أن يُحتفل به في أبريل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو السبت.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزراء الاحتلال أن "دولة الاحتلال تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان" الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف أبريل.
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تمديد الهدنة

وبموجب الخطة، يجري إطلاق سراح "نصف الأسرى، الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، وإطلاق سراح بقية الأسرى (الأحياء أو الأموات) "في نهاية المطاف، إذا جرى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب البيان.
وبحسب البيان، فإن ويتكوف وضع المقترح على الطاولة بعد أن خلُص إلى أن مواقف الطرفين يستحيل التوفيق بينها على الفور، حسب زعم البيان، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
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وقف إطلاق النار

وحذّرت الأمم المتحدة السبت من أن تجدد الحرب في قطاع غزة سيكون "كارثيا"، وذلك في اليوم الأخير من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وفيما تبدو المرحلة المقبلة رهنا بتسوية لم يتفق طرفا النزاع عليها بعد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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