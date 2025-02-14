شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة رغم الهدنة والان نبدء بالتفاصيل

تكلفة إزالة الحطام والركام

206 شاحنات مساعدات إلى غزة

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الكارثة الانسانية في غزة مستمرة رغم الهدنة، داعيًا الى تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.وبعد زيارة ميدانية، قال يورجي موريرا دا سيلفا، وهو أيضًا مساعد للأمين العام للأمم المتحدة: بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة، شهِدت غزة أيضًا درجة لا يمكن تصوّرها من دمار البنية التحتية والمنازل، وحجمًا هائلًا من الأنقاض.ونبه من أن إزالة الحطام والركام الناجمين عن النزاع ستستغرق سنوات، داعيًا إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وإيصال للمساعدات الإنسانية من دون معوقات.وتحوّل جزء كبير من القطاع، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية المدنية، إلى أنقاض جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت نحو 15 شهرًا.وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن إعادة إعمار غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية سيتطلبان أكثر من 53 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.وقال يورغي موريرا دا سيلفا إن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على استعداد لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة.دخلت 206 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، من بينها 23 شاحنة وقود.وأفاد مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري جنوب شرق قطاع غزة.