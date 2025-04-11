شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا وكوريا الجنوبية يعلنان إقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات فى سوريا، أنها وقعت اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين.

وأفاد بيان للخارجية السورية بأن الوزير أسعد الشيبانى "استقبل أمس الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاى يول".

كما استقبل الرئيس السورى أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين".

وأكد أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد فى المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذى فقدته بسبب سياسات النظام السابق".

كما قالت وزارة الخارجية الكورية إن الدولتين وقعتا فى العاصمة السورية دمشق اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت سوريا ترتبط بعلاقات جيدة مع كوريا الشمالية فى ظل حكم بشار الأسد الذى أُطيح به فى ديسمبر الماضي.