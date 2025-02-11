شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في نفس السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,219 شهيدًا و 111,665 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى وصول مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 11 شهيدًا و10 إصابات. شهداء قطاع غزة وكان عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد وصل إلى 48,208 شهداء و 111,655 جريحًا أمس معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع.