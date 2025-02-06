شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالي يغادر المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة عدد من المسؤولين.

