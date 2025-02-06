شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالي يغادر المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادر دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في وداعه لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة عدد من المسؤولين.
وكان في وداعه لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة عدد من المسؤولين.