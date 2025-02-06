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رئيس الوزراء الصومالي يغادر المدينة المنورة

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

رئيس الوزراء الصومالي يغادر المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - غادر دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في وداعه لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة عدد من المسؤولين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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